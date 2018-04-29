基隆軍港西遷動土綠不提馬 曾永權怒：這不叫割稻尾？

2018-04-29 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆港軍港西遷案，總統蔡英文4月3日親自到基隆出席動土典禮，此案到底是誰的功勞？藍綠吵翻天，國民黨副主席曾永權今天說，他當時是總統府秘書長，前總統馬英九要他召集三次協調會，要求海軍司令部、國防部全力配合此案，動土儀式居然隻字不提馬政府作為，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾？」

曾永權上午到國民黨基隆市黨部，為提名的市長參選人謝立功，市議員聯合造勢，他直白的說，軍港從東岸碼頭遷出，是馬政府極力推動的，

他指出，這個政策是前行政院長江宜樺，3年前回家鄉基隆巡視時推出的，謝立功列為政見，國策顧問鄭錦洲一再的奔波，要求協調，前總統馬英九很支持，他當時任總統府秘書長，馬要他召集三次協調會，要求海軍司令部，國防部全力配合。

軍港西遷在馬政府時已經都決定了，但是日前動土儀式，與會人士居然隻字不提馬政府做為，「這不是割稻尾，什麼才是割稻尾？」