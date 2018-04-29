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副總統：教育是新南向政策的重中之重

2018-04-29 12:39中央社 台北29日電

副總統陳建仁今天表示，新南向政策目標就是希望台灣和南向國家在各層面連結，並透過教育合作交流，充實產業人才，增加人民瞭解，因此「教育是新南向政策的重中之重」。

教育部今天舉行新南向教育展台北場開幕典禮，現場展出教育部新南向人才培育推動計畫的具體內容與實質成果，副總統陳建仁、教育部長吳茂昆等人出席。

副總統陳建仁致詞時表示，總統蔡英文上任後大力推動新南向政策，目標很明確，就是希望台灣和東協、南亞、紐澳等國家在教育、經貿、文化等各層面連結，共享資源、人才、市場，並透過教育合作交流，充實產業人才，增加人民互相瞭解和友誼，因此「教育是新南向政策的重中之重」。

陳副總統指出，教育部的新南向人才培育推動計畫，核心目標就是以人為本、雙向交流、資源共享，提供優質的教育產業、專業人才雙向培育，並擴大雙邊青年學子交流，因此鼓勵台灣青年學子赴南向鄰近國家留學、實習、擔任志工等，推動短短一年總參與人數已經超過3500人。

陳副總統提到，政府同時也鼓勵新南向國家學生來台留學或實習，在教育部和企業支持下，目前已有近4萬人，比上個年度增加18%，這些學生返國後，會對當地政府或台商有幫助，同時也成為連結台灣和各國的橋梁，這也顯示台灣和新南向國家雙向人才交流的質和量已經有同步提升。

陳副總統表示，台灣是海洋國家，國際化是一定要走的路，國際化除了送學生出國，也包括國外人士和學生有機會來台灣，尤其新南向國家有很多具潛力的高科技人才，從國家戰略、未來台灣產業發展高度來看，希望透過新南向合作交流，讓這些人才為台灣和他們國家所用，使兩國間有更好交流，為國家人民增進經濟發展和文化進步。

教育部新南向政策陳建仁

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