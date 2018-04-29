親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教部拍板拔管案
拔管案輿論怒潮
管中閔案深度看
文教新訊
觀點評論
大學研究所
技職教育
大學考招
中小學
升學情報站
新知學習
國家考試
升大學甄選攻略

讓管中閔暫任台大校長！法界建議出這招

平鎮小隊長李翰霖出身消防世家 不幸救災殉職

爭大學自治 張善政：黨外理想踩在腳下 我被騙了嗎?

2018-04-29 09:14聯合報 記者程平╱即時報導

台大學生不滿教育部強硬拔管，28日發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔...
台大學生不滿教育部強硬拔管，28日發起綁黃絲帶挺管活動，台大傅鐘上掛滿聲援管中閔的黃絲帶。報系資料照 記者余承翰／攝影
分享

針對教育部拔管，台大師生醞釀發起新五四運動，力抗大學自主遭踐踏。曾在台大任教的行政院前長張善政也以「何時可以再有大學自治」為題在臉書貼文。

張善政表示，當年他加入「台大教授聯誼會」，就是因為對國民黨不尊重非國民黨籍的校長心裡不舒服，而當初全力把國民黨影響力逐出校園的「黨外力量」，今天許多人卻把當初訴求的理想踩在腳下，令他不勝唏噓。我們當年是被騙了嗎？

張善政貼文如下：

何時可以再有大學自治

我1981年由美返台，到台大任教，當時校長都是官派。我在其中一任校長虞兆中時協助過一些校務行政工作。虞校長不是國民黨，因此當時一些校務行政國民黨籍的教務長就有很高的決策份量。如此變成國民黨不是很尊重自己選派的校長，我身為兼任行政工作的一份子，心理並不舒服，也替虞校長抱屈。後來，有人發起「台大教授聯誼會」，我加入後感到國民黨在其間有些操作，弄得風聲鶴唳，我更是不以為然。但是經過多年發展，大學自治終於成形，只是過程相當辛苦，不足為外人道。

昨天，2018/4/27，教育部宣布不承認台大選出的管中閔校長，要台大重新檢討選舉過程的適法性。

當初全力把國民黨影響力逐出校園的「黨外力量」，今天許多人卻把當初訴求的理想踩在腳下，讓我們這些當年贊同國民黨力量退出校園的人不勝唏噓。我們當年是被騙了嗎？

我很期待學術界能夠積極的表態，告訴今天的民進黨，不要變成早年的國民黨，請你們還我一塊乾淨的學術土地。

國民黨台大張善政

相關新聞

新五四運動！抗議教部拔管 校園抗爭遍地開花

2018-04-29 09:28

【重磅快評】台大，請挺身和管中閔打這場大學自治聖戰

2018-04-28 20:12

【重磅快評】拔管後台大怎麼走 抗綠營霸權的關鍵指標

2018-04-28 10:53

【即時短評】管爺不能再沉默 該上法院了...

2018-04-28 10:26

熱門文章

柯P談拔管：哪個白癡制定這白癡政策

2018-04-28 10:50

教育部拔管 國立大學校長們終於說話了

2018-04-28 19:56

面對教部威權不妥協 管中閔反擊：我們必將贏回大學自治

2018-04-28 15:21

管中閔如何贏回大學自治？ 各方都建議走這條路

2018-04-28 16:59

台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

2018-04-28 12:16

授意拔管？蔡英文首度回應：尊重教育部決定吧！

2018-04-28 15:25

拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

2018-04-28 14:47

「拔管」從法律面看 黨政人士：管中閔和台大都站不住腳

2018-04-28 23:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top