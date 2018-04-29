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司法3巨頭昔日台大同窗 合推司改大法庭

2018-04-29 00:40聯合報 記者蕭白雪／台北報導

司法院長許宗力（右圖起）、新檢察總長江惠民、最高法院院長鄭玉山昔日是台大同學。...
司法院長許宗力（右圖起）、新檢察總長江惠民、最高法院院長鄭玉山昔日是台大同學。 圖／聯合報系資料照片
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甫經立法院通過任命的新檢察總長江惠民，他與司法院長許宗力、最高法院院長鄭玉山台大法律系同班同學，昔日同窗如今成司法三巨頭，首要之務是合力推動司改會議決議的大法庭新制，統一法律見解，避免民眾不滿打官司只能靠運氣。

過去法院判決被批評法官見解不一，民眾打官司要靠運氣。司法院在司改方案中提出在終審法院設大法庭統一法律見解，修法草案明訂在最高法院設大法庭，且要開庭採言行辯論；面對此一變革，最高檢察署面臨新挑戰，未來大法庭開庭辯論時，最高檢察署檢察官將負責出庭提出檢方的法律見解。

江惠民說，將研議規畫最高檢察署有豐富公訴經驗的資深檢察官，結合學者的理論，組成團隊在大法庭中，說服最高法院支持檢方的法律意見；更要化主動為被動，彙整法院見解歧異的案件，主動促請最高法院啟動大法庭程序，盡速解決檢方偵辦案件時無所適從的窘境。

江惠民與許宗力都是民國六十二年考進台大法律系，許宗力當年是法律系狀元，原本念台大公衛系的鄭玉山，後來轉法律系，三人變同班同學；許宗力後來走學術路線，江惠民、鄭玉山都是服役後即考上司法官，同為司法官訓練所十八期同學。

據三人的同班同學形容，大學時期許宗力、鄭玉山就頗有交情，因此，雖然鄭玉山是馬英九當總統時任命的最高法院院長，許宗力上任後，沒有撤換他的打算。

三人去年都同為司改國是會議委員，許宗力跟鄭玉山更同在推動最高法院改革的第二組，在最高法院法官是否要改由總統圈選任命為特任官一案上，鄭玉山在會中雖發表不少與司法院立場不同的意見，最後投票仍支持許宗力提出的議案，讓與會人員見識到兩人交情。

法界形容當年台大法律系這一班不只目前位居司法機關三冠王，班上同學還有立委尤美女，台大法律系教授李茂生等人。

許宗力玉山台大

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