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檢察首長大調整？ 高層傾向選後異動

2018-04-29 00:19聯合報 記者王聖藜蕭白雪／台北報導

年底檢察首長是否大幅調整，法務部長邱太三表示，不排除選後明年再通盤檢討。...
年底檢察首長是否大幅調整，法務部長邱太三表示，不排除選後明年再通盤檢討。 圖／聯合報系資料照片
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檢察總長江惠民在五月八日即將上任，加上有其他五位檢察首長將退休及任期屆滿，年底選前檢察首長是否跟著大幅調整備受關注。

法務部長邱太三表示，會跟江惠民討論，不排除待選後明年再通盤檢討。

目前是台中高分檢檢察長的江惠民，下個月將接任檢察總長，除了台中高分檢首長的位置外，花蓮高分檢檢察長林朝松七月將退休；此外，嘉義地檢署檢察長郭珍妮、彰化地檢署檢察長黃玉垣、台中地檢署檢察長張宏謀、新竹地檢署檢察長姜貴昌都擔任首長都超過五年，明年初任期將屆滿。法務部若要選前派任台中、花蓮兩高分檢新首長，因二審首長常由一審檢察長升任，恐將牽動全國一審檢察首長人事。

由於今年底是縣市長、縣市議員選舉，各地檢察長負有查賄等選舉案件重任，是否要在選舉前幾個月大幅調整人事，法務部高層已作過相關評估。

據了解，距離選舉只剩幾個月，為避免未能詳細掌握在地狀況，高層傾向暫時不動；至於台中與花蓮高分檢兩位首長空缺，不排除先派人代理，待選舉結束，明年初再進行一、二審檢察首長大調整。

不過，檢察首長派任要經檢察官人事審議委員會，依照法院組織法，法務部長與檢察總長在檢審會中各有四席代表，加上年底選舉案件查察，依法是由檢察總長負責統籌。

邱太三表示，選前是否要大幅調整檢察首長，會再跟新總長交換意見。

選舉檢察總長江惠民

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