海委會揭牌英德菊合體 「海洋在台灣人的DNA裡面」

2018-04-29 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／高雄報導



行政院新設「海洋委員會」昨天掛牌，總統府秘書長陳菊（左起）、蔡英文總統與行政院長賴清德三人參加揭牌儀式。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

行政院二級機關「海洋委員會」昨天在高雄揭牌成立，蔡英文總統致詞時強調，「海洋是台灣最重要的出路」，「我們是海洋國家 ，海洋就寫在台灣人的DNA裡面」，並期勉「立足台灣，航向海洋」。

首任海洋委員會主委黃煌煇指出，將朝「海域災害的救護者、海洋事務的推動者、藍色國土的守護者」目標邁進，落實「海洋興國」。除了蔡總統外，包括行政院長賴清德，以及新任總統府秘書長陳菊，都出席海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮。蔡總統表示，大家一起見證海洋事務委員會的成立，代表政府對海洋事務最高程度的重視。

海洋委員會也是第一個在高雄成立的中央部會，辦公處所租在高雄軟體園區內的鴻海軟體研發大樓內。蔡總統表示，海洋委員會在高雄市，有「首都減壓」效果，也是平衡南北努力中重要的一環，「高雄也是我們新南向的門戶基地，有海委會在這裡，會成為中央地方合力推動新南向最好的夥伴」。

海洋委員會下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。組改後，海巡署也從二級降為三級機關。原海巡署長李仲威出任海委會政務副主委，並續兼任海巡署長；另一位政務副主委陳陽益；新任海洋保育署長黃向文、國家海洋研究院籌備處主任邱永芳。蔡總統說，海委會成立後，挑戰正要開始，必須努力健全海洋法制，做好生態保育等工作。