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厲害！73歲呂秀蓮登七星山 還客串文史導覽

2018-04-28 21:23聯合報 記者丘采薇╱即時報導

前副總統呂秀蓮宣布參選台北市長之後，密集舉辦活動與市民見面。73歲的她，今天舉辦的「尋找金字塔之旅」，和市民一起登上七星山，她還客串文史導覽，說明了七星山與金字塔的文史意義。呂秀蓮辦公室也透過臉書表示，今天氣候涼爽，沿途景色優美，在登山遠眺之際，一起探索台北古文化的起源，這是一個收穫滿滿的上午。

前副總統呂秀蓮帶著支持者登上七星山，還擔任文史導覽。圖／取自呂秀蓮臉書
前副總統呂秀蓮帶著支持者登上七星山，還擔任文史導覽。圖／取自呂秀蓮臉書
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金字塔呂秀蓮

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