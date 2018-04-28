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祖厝遭親友變賣 婦憂「沒家了」食不下嚥猝死

盼上台義賣 扁請「勇三」不要計較他曾說過的「幹話」

2018-04-28 20:23聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

凱達格蘭基金會將在5月4日於台北大直典華舉辦13周年感恩募款餐會，前總統陳水扁在今天的「新勇哥物語-89」中預告，當天主辦單位擬邀他上台義賣雕塑名家陳志弘送給他的雕塑品「台灣勇哥」；為了能上台，扁對物語中被認為是代表法務部長邱太三的「勇三」喊話，請「勇三」大發慈悲心，不要計較他曾經說過的「幹話」。

4月間法務部長邱太三到立法院備詢時，立委吳志揚就陳水扁在「新勇哥物語」中提到「520」要到凱道向總統蔡英文、要求總統就319槍擊案還扁公道等相關事項，當時邱太三回說陳水扁是講「幹話」，無法回應。

今天的「新勇哥物語-89」，虛擬的「勇弟」透露5月4日晚上凱達格蘭基金會13周年餐會，除了阿扁邀請大家一起穿上「扁力衫」與會外，還有王明哲老將首度彈唱陳水扁獄中作詞、王譜曲的新歌「台灣人韮菜命」；重頭戲之一，就是主辦單位擬邀請陳水扁義賣唯一一件陳志弘送給扁陪同睡覺的雕塑品「台灣勇哥」。

「勇弟」後來問，「勇三」會讓阿扁上台義賣嗎？「勇哥」即說：請勇三大發慈悲心，不要計較我曾經說過的『幹話』！ 」

今天的「新勇哥物語-89」內容如下：

勇弟：5/4（五）18:30，凱達格蘭基金會13週年，在台北大直典華舉辦募款餐會，除了阿扁扁邀請大家一起穿上「扁力衫」撞衫與會外，「台灣國寶」王明哲老師，也將首度彈唱阿扁獄中作詞、王老師譜曲，旋律非常優美的新歌《台灣人韮菜命》。重頭戲之一就是主辦單位擬邀請阿扁義賣，唯一一件陳志弘大師送給阿扁陪同睡覺的雕塑品「台灣勇哥」。敬請期待並共襄盛舉！

勇哥：阿扁總統任內創辦的財團法人凱達格蘭基金會，要舉辦年度感恩募款餐會，這是單純的公益活動。阿扁第一次應邀參加義賣，第一個想到的也是我。我在2001年進到玉山官邸與阿扁總統相依為命，同時在《阿扁總統電子報》開闢「勇哥物語」專欄，直到阿扁總統卸任離開公家宿舍，我被送回台南鄉下。後來阿扁蒙受苦難，我卻消遙自在。來不及等待阿扁回高雄的家，我就先回到上帝的家。如今阿扁要為基金會義賣募款，我當然義不容辭。阿扁「願用他的不自由換取台灣永久的自由」，我則「願用我的生命來換取微薄金錢挹注凱基年度經費」，這也是我在天上能為阿扁做的一件善事。

勇弟：你「台灣勇哥」可以賣多少錢？

勇哥：我也沒信心，目前經濟景氣不好，年底又有大選，募款著實不易。這次大家出錢出力，認桌購券，甚至親自撥冗與會，我非常感動也非常感謝！我不好意思再開口，只希望不要賣得太差！真沒人要，我回到上帝身邊，也抬不起頭來！

勇弟：勇三會讓阿扁上台義賣勇哥你嗎？

勇哥：請勇三大發慈悲心，不要計較我曾經說過的「幹話」！

前總統陳水扁希望5月4日能到凱達格蘭基金會13周年感恩募款餐會的台上義賣這尊「台...
前總統陳水扁希望5月4日能到凱達格蘭基金會13周年感恩募款餐會的台上義賣這尊「台灣勇哥」雕塑品。圖／扁家友人提供
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義賣募款陳水扁

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