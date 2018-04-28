衛福部長幫長照服務員加薪！ 基本月薪三萬二

2018-04-28 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



為了補足長照照護人力，衛福部長陳時中宣布將幫照服員加薪，全職者基本月薪三萬二起跳。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 為了留住長照服務員，衛福部決定幫忙加薪！衛福部長陳時中接受聯合報專訪時表示，從今年六月起，全職照服員保障月薪三萬二，如果持有證照，再加薪一千，等於基本薪資從三萬三起跳。

據統計，目前全台灣超過十二萬人接受過長照服務訓練，但曾實際投入其中的比率偏低，僅三成多，以一零六年為例，照服員人數僅兩萬八千四百一十七人，由於人口老化速度極快，如何增加照服人力，成為長照2.0能否成功的主要關鍵。

陳時中說，以往照服員薪資確實不理想，衛福部召開多次會議，決議提高照服員薪資，初步擬定如為全職，基本保障月薪為三萬兩千元，有證照者再多一千元，等於三萬三，希望六月上路，盡可能補足長照人力缺口。

日前照服員計費方式改採論量計酬，而非時數，引起不少批評，對此，陳時中表示，以往政府給付照服員薪資係以時間為基礎，工作內容五花八門，除了陪伴聊天之外，還得打掃，甚至煮飯，感覺是很溫馨、有溫度，但照服員幾乎沒有專業性可言。

現在採論量計酬，以服務項目來計算，做多少，給付多少，做完就走人，陳時中說，「儘管被批沒有人情味，但這卻是必要的」，因為這樣才能將照服人力發揮到最大，否則跟不上人口老化的速度。

陳時中舉例，依照傳統方式，一名照服員如果每月可以照顧五個人，改論量計酬後，可以照顧更多人，搭配洗澡機、掃地機器人等照護新科技，提高效率。未來學有專長的照服員們各司其職，甚至多位照服員同一時間照護同一名失能失智者，效率更高。

民眾想要「有溫度」聊天陪伴，陳時中指出，日照中心、社區據點在這部分必須扮演更重要的角色，家屬應常陪失智失能長者參與社區活動，多與人群互動，「以前照服員花太多時間與被照顧者聊天，但這並非照服員專長」。

陳時中說，新制實施後，不少民眾抱怨不習慣，衛福部最近將透過懶人包多加宣導，例如，以前長照屬單點餐點，每個人都須吃一樣的料理，但現在則是套餐，選擇多樣化，想吃什麼就點什麼，朝向個人化發展。

至於高雄等部分縣市因長照經費用不完，退回中央而挨批，陳時中解釋，長照初期必須寬列預算，希望服務更多失能失智者，因此，「錢花不完，沒有關係」。

陳時中說，今年度長照經費為三百二十億元，希望各縣市努力花，盡量執行推廣，將經費預算用光。雖然台灣長照需求為跳躍式成長，但未來四年，相關經費一定足夠，民眾不用擔心。

除了長照之外，陳時中認為社會安全網的逐步建置，也是他上任一年多後的施政重點，包括增加預算以及人力、簡化通報窗口、連結社會資源，其中最重要變革為增設「家庭個管師」。

陳時中說，不管是家暴、兒虐，幾乎都是家庭結構問題，不同單位社工輔導特定個案，很難有效解決問題，此時，「家庭個管師」可以扮演總管角色，介入問題家庭，提高效率。