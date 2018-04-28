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獨／挽回照服員！衛福部修正長照新制 保障3.2萬月薪

2018-04-28 19:26聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

長照支付新制元旦上路後，傳出照服員月薪未增反減，出現離職潮。為挽回照服員，衛福部決議修正，要求特約長照服務單位保障全職照服員最低3.2萬元月薪，採時薪制者則保障最低時薪200元。另外，再設計約10項最常使用的「長照套餐」，方便民眾選擇。

長照支付新制讓居家服務從以往的以時計價，改採依服務項目計價。原先規畫擬讓照服員能做愈多賺愈多，但因服務提供單位不熟悉新制內容，有單位圖方便，以論件拆帳方式給薪，造成部分照服員的薪資比過去更差，抱怨連連。

徐姓照服員在臉書社團抱怨，她所服務的單位仍以時薪計價，2月除了卡過年假期，加上新制使案家減少服務內容，結算後她薪水只有1.2萬元，還好有老公的薪水，不然就要借錢過日子了。

衛福部長照司籌備辦公室副主任陳素春指出，新制每一服務項目價格，支付均有提高，可提高服務提供單位的收入，某種程度應能多「照顧」照服員。按長照單位特約契約內容，單位也需依規定保障全職照服員3.2萬元月薪。

陳素春說，近日該部舉辦3場次座談，特別拜託服務提供單位要按契約走，也就是給足3.2萬元。不會限制單位採拆帳制，但也不會鼓勵，只要求每月給薪也應達3.2萬元水準。

因照服員有人領月薪，有人領時薪，衛福部同時考量採時薪制的保障機制。衛福部次長薛瑞元表示，採時薪制者，目前研議最低時薪200元，另也要求單位應規畫人事制度。薪資制度最快下周公布內容，盡快讓照服員「有感」加薪。

此外，新制共計有152項支付項目，零碎又複雜，許多單位反映不知道怎麼選用。為了讓選擇簡易化，衛福部依民眾最常使用的服務項目，設計成簡易照顧包，類似「套餐」形式，每份套餐都有均一價格。

陳素春舉例，Ａ套餐有沐浴、吃飯，Ｂ套餐則有沐浴、吃飯、打掃、陪同就醫等，依民眾需求做選擇，若有套餐以外的服務需求，就再「單點」即可。

不少人反映新制不重視時間，照服員做完工作就趕著離開，少了「溫度」。陳素春說，套餐設計納入時間考量，也就是規定照服員執行一份套餐可花多少時間，讓照服員在閒暇片刻陪長輩聊聊天，讓溫度回流。

「建立照服員薪資與久任有效率的制度，是大家一致的目標，但政策變動快得太嚇人。」台灣居家服務策略聯盟理事長林金立說，服務單位和地方政府簽訂的特約內容，是保障照服員「均薪」而非「最低薪」。

林金立說，既然薪資規範已載於特約契約，衛福部主張變更契約薪資內容，等於要重簽合約。但合約變動應有法律基礎。

林金立指出，長照服務法第7條明定，協調本國長照人力資源的人員薪資事宜，應經過長照推動諮詢委員會討論，才算嚴謹。但至今僅衛福部召開「座談會」，就要重新改變薪資基礎，政策環境難長而穩定，令人擔憂。

為挽回照服員，衛福部要求特約長照服務單位保障全職照服員最低3.2萬元月薪，採時薪...
為挽回照服員，衛福部要求特約長照服務單位保障全職照服員最低3.2萬元月薪，採時薪制者則保障最低時薪200元。圖／報系資料照
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照服員長照薪資

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