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蘇貞昌：陳菊要以總統府秘書長工作為重

2018-04-28 19:19中央社 新北28日電

民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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外界關注總統府秘書長陳菊是否接任競選總部主委，民主進步黨新北市長參選人蘇貞昌今天表示，他曾告訴陳菊，剛接任總統府秘書長，一定要以工作為重，公忙之餘才來為他的團隊加油。

蘇貞昌下午出席在新北市政府大樓舉辦的「新北市土木技師公會會員大會」，他會後接受媒體訪問時，做上述表示。

媒體詢問競選團隊成軍狀況，以及總統府秘書長陳菊是否擔任競選總部主委？蘇貞昌指出，這麼大的選舉，一定是一邊前進、一邊整隊，他告訴陳菊，剛剛接總統府秘書長職務，一定要以工作為重，多協助總統蔡英文，公忙之餘才來為他的團隊加油。

他表示，大家雖然很期待陳菊來，來了也很有用，但陳菊不會是奔走、跑腿的角色，而是若有大的場面，陳菊來幫忙加油打氣，精神講話就可以了，還是必須以總統府秘書長工作為重。

蘇貞昌說，選舉團隊的職務跟公務機關不一樣，不是布達才能做事，只要關心、肯幫忙，都是助選員，他也希望新北市民從各種角度幫忙，讓他可以扛起這麼沈重的擔子。

對於日前拜會新北市議長蔣根煌被質疑拔樁。蘇貞昌表示，兩個人是幾十年老朋友，但蔣根煌是國民黨籍，大家不要為難，蔣根煌會做很高明的決定。

媒體詢問，家人是否幫忙競選？他說，選舉拜託大家幫忙，何況是家人？他的女兒、女婿學有專長，但不只是他們專業，這些年來還認識很多專業的年輕朋友，他們很願意幫忙，很多已經在幫忙了，未來還會有更多專業領域的朋友前來協助。

陳菊總統府

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