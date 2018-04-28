傳五月斷炊 國民黨近日發黨公職分擔金催繳信

2018-04-28 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨財務再陷困頓，黨主席吳敦義近日借款也頻頻碰壁，黨內又傳出5月將斷炊的聲音。組發會近日發函黨、公職同志「提醒」繳交黨公職募款責任分攤金，還附上匯款單，讓收到信函的黨公職戲稱是收到「催繳令」。

國民黨發言人洪孟楷表示，在黨產會惡意清查、凍結國民黨黨產後，黨的資金調度確實捉襟見肘，但到目前為止，一切行政支出如常，也會盡力如期發放黨公薪資。

不過黨務人士坦言，目前財務狀況確實不好，由於黨產遭凍結，借款難以盡速清償，連帶影響後續周轉；在當前國民黨仍站時無力重返執政下，吳敦義借款確實愈來愈難，確實「每個月籌錢都很辛苦」。

國民黨米缸空虛，財務調度再亮紅燈，近日發函「提醒」黨公職繳交黨公職分攤金，盼「望眾一方」的黨公職，能慷慨捐輸或為黨募款，為黨財務「解燃眉之急」。

提醒函中表示，民進黨執政以來，自恃完全執政，倒行逆施，還違法、違憲追殺國民黨不遺餘力，凍結黨務經費，讓黨處境艱辛，財務困頓要靠吳敦義借款度日，呼籲黨員此刻應「一起攜手向前行，衝過封鎖線」，團結起終結無能妄為的政府。

行管會人士則說，由於吳敦義只借「乾淨的錢」，只要來源有疑慮就寧可不要，當然大幅限縮可借款對象；再加上黨一直以來被質疑藏錢，捐款情形也難以起色，落實黨公職分攤金是當務之急，但實際黨公職分攤金收受成效還要觀察。

黨團人士則說，立委收到黨公職分攤金「催繳令」當然心情不好，但「該繳就要繳」，這也是黨轉型過程必須要走的一步，身為黨公職「沒有不繳的道理」。