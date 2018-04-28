如何找回流失年輕選票？丁守中：不應壓抑年輕人參政權

2018-04-28 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長初選昨進行首場辯論，擬參選人孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀均出席。提問人之一筆名人渣文本的專欄作家周偉航說，如何找回流失的年輕人選票，丁守中認為，國民黨不該壓抑18歲年輕人的參政權，主張18歲就應該要有投票權。

周偉航提問指出，國民黨的世代衝突，在2012年後，國民黨的選票大幅度流失，青年板塊選票出現雪崩滑落，坊間流傳 原因是青年支持的政策，國民黨都在站反對面 國民黨支持的政策，則被被懷疑對青年有傷害，這些傳言造成2014、2016兩次選舉國民黨大敗，雖然民進黨執政失利，但年輕人的票沒有回流國民黨，而是跑到對手柯文哲身上。 國民黨該如何找回流失的青年選票，目前有何策略，面對年輕人的不信任感，如何面對。

孫大千指出，國民黨支持度會雪崩，是因國民黨失去和年輕世代對話的能力，要解決就要找到精準的管道和年輕人溝通，不可忽略手機平板等數位平台和網路世界的影響力。 他認為，要有正確的態度了解年輕世代的想法 不要講藍綠對決、不要談統獨信仰，且年輕人厭惡傳統政治黑箱，年輕人是窮忙、月光族，不要讓年輕人活在過去的悲情中。

張顯耀認為，現在的年輕人，面對和長輩一樣的世代，現在面臨高房價、低薪，解決方式就是解決高房價和年輕人失業的問題，住得起台北天龍國。

丁守中說，年輕人滿懷理想，國民黨應該要對年輕人的需要快速回應，他舉例，年輕人的投票權應該在18歲，國民黨不該壓抑18歲有參政權。