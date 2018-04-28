馬英九談文金會：後繼者要遵守「馬習會」後交通規則

2018-04-28 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



南北韓領導人文在寅與金正恩昨天進行會談，並簽定板門店宣言，宣示要終止一切敵對行動，並在年內結束彼此戰爭狀態。前總統馬英九今天表示，非常樂觀其成，但強調兩岸發展成果早已超過韓國（指「南北韓」）很多，他「馬習會」早搭起和平大橋。

馬英九說，3年前參加馬習會的時候，就已經期待，他開一條路，在海峽兩岸搭了一條和平大橋，未來所有的總統，只要他遵守交通規則，都可以上橋。記者追問，認為現任總統蔡英文是否有「遵守交通規則」？馬大笑表示，「你去問她吧！」

馬英九表示，對於文金會當然非常樂觀其成。但馬也指出，南北韓在70、80年代各有幾次類似的高峰會，但後來好像都沒有很具體的成果，所以這次文金會後是否有具體成果，還可以再觀察一下。

話鋒一轉，馬英九也強調，我們兩岸關係發展可以說超過韓國（指「南北韓」）很多，南北韓間到現在為止還沒有什麼貿易，合作也很少，但像台灣在大陸，現在已經有百萬台商，兩岸也簽了23個協議，這是南北韓兩國沒辦法想像的。