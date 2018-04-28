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中國施壓 約旦駐處名稱中華民國變台北

2018-04-28 15:21中央社 台北28日電

外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
外交部發言人李憲章。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
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外交部發言人李憲章今天表示，約旦政府去年中起受中國外交部門強力施壓，約旦政府終不敵中方壓力，近期請台灣將「中華民國駐約旦商務辦事處」更名為「台北經濟文化辦事處」。

李憲章下午告訴中央社記者，約旦政府自去年中起，受中國外交部門強力施壓，要求駐處更名，駐處雖持續爭取維持原名，約旦政府終不敵中方壓力，近期請台灣將原本的「中華民國駐約旦商務辦事處（Commercial Office of the Republic of China（Taiwan））」更名為「台北經濟文化辦事處（Taipei Economic and Cultural Office）」。

李憲章表示，駐處更名後功能不受影響，台約雙方於文化、學術及經貿等領域往來密切，約旦為民眾於中東地區最喜愛的旅遊國家之一，且台約兩國經貿往來逐年成長，各項實質交流穩定發展，約旦對台商開拓中東商貿契機也具重要性。

他說，外交部為維護國家尊嚴及人民權益，未來仍將持續積極且務實推動台約雙邊各項實質交流與合作關係。

外交部去年6月說，有5個台灣駐在非邦交國的代表處，使用中華民國或台灣名稱，遭中國大陸打壓要求改名，分別是奈及利亞、巴林、厄瓜多、杜拜與約旦。

事後杜拜、厄瓜多、巴林與奈及利亞的駐處名稱，都在中國施壓下陸續改名，「中華民國駐阿拉伯聯合大公國杜拜商務辦事處」遭更名為「駐杜拜台北商務辦事處」；「中華民國駐厄瓜多商務處」遭更名為「台北駐厄瓜多商務處」；「台灣駐巴林商務代表團」遭更名為「駐巴林台北貿易辦事處」；「中華民國駐奈及利亞聯邦共和國商務代表團」遭更名為「駐奈及利亞聯邦共和國台北貿易辦事處」。

約旦中華民國

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