藍營力拱管中閔選台北市長 吳敦義聽到了

2018-04-28 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



教育部昨晚駁回台大校長當選人管中閔的聘任案，藍營掀起力拱管中閔參選台北市長的聲浪。國民黨文傳會主委李明賢下午表示，基層確實有勸進管參選的聲音，黨中央與黨主席吳敦義「都聽到了」，黨現階段任務還是以公平、公正、公開的方式，妥善辦好台北市長黨內初選。

拔管案引發後續政治效應，國民黨內建議黨中央改機制，直接徵召管中閔挑戰柯文哲。不過據傳吳敦義對於媒體詢問相關議題時笑而未答。