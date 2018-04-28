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藍營力拱管中閔選台北市長 吳敦義聽到了

2018-04-28 14:54聯合報 記者鄭媁╱即時報導

教育部昨晚駁回台大校長當選人管中閔的聘任案，藍營掀起力拱管中閔參選台北市長的聲浪。國民黨文傳會主委李明賢下午表示，基層確實有勸進管參選的聲音，黨中央與黨主席吳敦義「都聽到了」，黨現階段任務還是以公平、公正、公開的方式，妥善辦好台北市長黨內初選。

拔管案引發後續政治效應，國民黨內建議黨中央改機制，直接徵召管中閔挑戰柯文哲。不過據傳吳敦義對於媒體詢問相關議題時笑而未答。

台北市黨部預計5月2日公布民調結果，登記參與黨內初選的，包括陸委會前副主委張顯耀、前立委丁守中、孫大千和台北市議員鍾小平4人，今天下午將舉進行第二次電視辯論會。

吳敦義。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
吳敦義。聯合報系資料照／記者高彬原攝影
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管中閔吳敦義國民黨

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