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看兩韓峰會 連勝文：想起父親昔為兩岸和平之握

2018-04-28 13:27聯合報 記者程平╱即時報導

兩韓峰會27日登場，北韓領導人金正恩與南韓總統文在寅為朝鮮半島和平跨出一大步。國民黨中央委員連勝文在臉書貼文，看到這一幕，讓他想起他父親連戰在2005年海峽兩岸對峙60年後，代表國民黨開啟兩岸和解之門，但當時執政的民進黨，動輒戴紅帽，發動媒體名嘴以「賣台」之名批判，但要知道和平得來不易，要防止自私的政客為了實現野心，讓無辜的台灣人付出慘痛的代價，只有期盼台灣人發揮自己的智慧了！

●連勝文全文如下：

記得我生平第一次看的韓國電影，叫「太極旗」。是敍述韓戰中一對兄弟親情的戰爭電影。該片對戰爭殘酷的描述，令人震撼！但令我印象最深刻的片段，卻是多年後弟弟在舊戰場上，抱著被發現的哥哥的遺骨，痛哭失聲的畫面！

看到金正恩跨過38度線，與南韓總統握手的畫面時，我卻也同時想起了太極旗這部電影，兩相對照，和平的一幕，相對起戰爭的恐怖，更加令人動容!

個人有幸追隨我父親，參與了2005 年國民黨大陸世紀和平之旅，也親眼目睹國，共兩黨領導人，在激戰，對峙超過60年後，終於伸出了和平之手，也因此開啟了兩岸和解之門！

當時台灣由民進黨執政，動輒給對手戴紅帽，發動媒體，名嘴及群眾以「賣台」之名，批判，攻擊任何兩岸主張不同之人！而兩岸之間也是高度緊張，劍拔弩張，所以最後兩黨領導人能夠伸出雙手, 真的可以説是和平關鍵之握！這樣的成果，看似順利，但兩黨之間卻經歷了相當不容易的談判過程，雙方必需擱置爭議，秉持著「求同存異，共創雙贏」的精神，才能最終成事！

而有人問我這趟和平之旅印象最深刻的，是不是在西安後宅門小學「連爺爺，您回來了」的這一段？的確，那是個很有趣的經驗，但我最記得的卻是這整個過程的艱難，尤其是在我們出發前，在高速公路上有民進黨的外圍人士，開車直接要衝撞我們的巴士，雖未成功，卻在離我們車子不到兩公尺之處，撞到一位警察！

和平得來不易，但要摧毀，卻是易如反掌！當兩韓發表共同宣言，要「終止一切歒對行為」，踏上和平之路的同時，台海兩岸在民進黨當權下，卻又回到了過去高度緊張，甚至軍事對峙的局面！台海很有可能變成東亞唯一的衝突熱點（flash point)。自私的政客，為了實現野心，破壞了兩岸得之不易的和平，而無辜的台灣人是否會因此而付出慘痛的代價，也只有期盼台灣人發揮自己的智慧了！

兩韓峰會27日登場，北韓領導人金正恩跨越北緯38度的軍事分界線，南韓總統文在寅親...
兩韓峰會27日登場，北韓領導人金正恩跨越北緯38度的軍事分界線，南韓總統文在寅親自迎接，兩人熱情握手。法新社
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