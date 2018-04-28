再批蔡菊體制 林濁水：總統透過管家管理國會

2018-04-28 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府秘書長的陳菊昨天赴立法院民進黨團大會，溝通軍人年金改革事宜，希望黨團一致支持政院版軍人年改方案。前民進黨立委林濁水表示，「蔡菊體制」果然正式誕生了，此後全世界的憲法教科書得改寫，「在維持現狀國，創造了蔡菊新體制：總統透過管家管理國會」。

在蔡英文總統力邀下，民進黨「大姐」陳菊日前答應出任總統府秘書長。4月11日，蔡總統在總統府宣布陳菊接任府秘書長時曾表示，執政兩年以來有很多重大工程，改革工程進行中。她希望陳菊在政治領域中，扮演與其他憲政機構的溝通、協調者的角色。

對於蔡總統這項安排，林濁水曾多次撰文、接受媒體採訪表達疑慮，他認為，總行政院長、國安局、縣市長的職權等在憲法有明文規定，但總統府卻沒有；我國憲政體制中，總統府沒有什麼地位，總統府秘書長只管內部事務，對外沒有行政權，總統府秘書長就如同總統府的內務總總管。

陳菊擔任總統府秘書長後，對黨政協調的「第一戰」，就是昨天到民進黨團溝通軍人年改。林濁水在臉書表示，他要向大家「致歉」。他說，「我本來懷疑民主時代一個大內管家怎麼鎮得住國會？那是兩蔣都不會做的事，只有皇權時代才有的，現在我錯了，在陳菊出鎭後，民進黨國會團繳械。」

林濁水表示，在陳菊坐鎮下，民進黨國會黨團表決，推翻原先自己和總統達成的共識，依總統變掛的意志把軍人年改最高替代率從85%提升到90%。