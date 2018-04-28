黃秀霜爆大陸規定不能來台南 因台獨工作者當市長

2018-04-28 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



爭取國民黨台南市長提名的國立台南大學前校長黃秀霜，今天在國民黨新營黨部實踐堂舉行「溪北不再邊緣化─秀霜主政一路發」市政座談會。

黃秀霜爆料說，她曾邀請來台參觀的大陸友人來好吃好玩的台南，這名友人卻說上級有規定不能到台南，因台南有個台獨工作者當市長，上級命令不能違抗，黃秀霜表示，若她當市長，一定讓海峽兩岸和平。