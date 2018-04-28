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教育部拔管 馬英九痛斥離譜：台灣還是法治文明社會？

從兩韓看兩岸 學者：沒「政治基礎」不可能談

2018-04-28 13:16聯合晚報 記者周佑政／台北報導

過去兩岸交流 建立在九二共識

北韓領導人昨會面，蔡英文總統表示，只要沒有預設前提及對等原則之下，樂意與對岸領導人見面。學者認為，這是不切實際想法，兩韓領導人會面，有前提或基本主張，包括北韓要先放棄核武。過去八年兩岸能溝通交流，是建立在九二共識的政治基礎上。

淡江大學國際研究學院院長王高成說，兩岸關係與兩韓關係有根本差異，兩韓儘管政治意識形態與政治體制不同，始終承認彼此的主權，也對國家統一有一定立場。由於國際勢力影響，北韓透過核武保護自己的安全，北韓近期說願放邁向無核化，才讓兩韓關係向上提升。

兩岸分歧點是國家認同 與兩韓關係差異大

王高成表示，兩岸關鍵分歧是國家認同問題，大陸堅持兩岸同屬一中，未來應統一。台灣在蔡政府上台後，不接受九二共識，九二共識的重要內涵是兩岸同屬一中，是兩岸目前分歧與緊張的原因。過去的馬習會，正是因為有建立在九二共識的基礎上，兩岸才有機會會談。

台大政治系教授楊永明說，兩韓雖不如兩岸之間有密切經濟往來，但兩韓在政治上有多次互動，也是聯合國會員國，各自也有許多邦交國，與兩岸之間情勢不太一樣。

他指出，兩韓會面有值得兩岸學習之處，由金正恩與文在寅見面可以了解，兩個社會的融冰是事在人為，任何政治上、法律上或是意識形態的問題，都不會是阻撓，只要願意做，什麼定位、說法與前提都可跨越。

楊永明說，和平價最高，美國總統川普不敢說不與金正恩見面。和平帶來的是政治穩定、人民交流與經濟發展，若因其他因素，造成和平情勢變化，不會是任何一方希望看到。

楊永明表示，北京已看到，美國過去一年對北韓的強壓作為，北京是否也會運用這樣的模式，在兩岸之間，軟的更軟硬的更硬，當兩韓融冰和平曙光乍現，兩岸間可能成為新的軍事熱點。

北韓九二共識北京金正恩馬習會

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