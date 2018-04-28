蔡總統夜宿陸軍官校 與官校生共進早餐

2018-04-28 12:29 中央社 高雄28日電



擷自蔡英文官網。 分享 facebook

總統蔡英文今天在中華民國陸軍軍官學校與陸軍官校學生共進早餐，蔡總統表示，陸軍官校除台灣學生，還有非洲友邦的國際學生，不同國家的年輕人一起上學受訓，應該是很棒的體驗。

蔡總統昨天啟動兩天一夜的5加2產業創新系列行程，前往台南市、高雄，參訪亞洲航空公司、晟田工業公司與漢翔航空工業公司，並夜宿位於高雄市鳳山區的陸軍官校；蔡總統今天上午出席海洋委員會揭牌儀式，預定參訪循環經濟產業。

蔡總統在社群網站臉書（facebook）發文表示：「今天是假日，吃完早餐大家就可以休假了，但我要去參加海委會在高雄的成立典禮啦」。