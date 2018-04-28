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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

綠營北市人選未定 基層憂柯文哲負面效應外溢

2018-04-28 12:04聯合報 記者胡宥心╱即時報導

國民黨台北市長黨內提名人選將在5月2日出爐，民進黨至今未決定是否禮讓台北市長柯文哲或是自提人選。不過懸而未決恐引發民進黨台北市議員選戰崩盤。更有中南部綠委反彈，認為柯文哲效應已經外溢中南部，很多支持者揚言，若民進黨禮讓柯文哲，年底就不投民進黨。

民進黨團總召柯建銘日前受訪感嘆「柯Ｐ問題是民進黨的大問題」，引發不少民進黨立委共鳴。一位高雄綠委直言，跑選區時，選民很關心台北市民進黨人選，更多對柯文哲「兩岸一家親」論調不滿，批民進黨不該與柯合作，應該快點自推人選。

一位南部資深綠委也曾直接選對會召集人林錫耀說，地方都在說不提名，年底不出來投票給民進黨，這位綠委更對林直言，台北市長選戰，就算僅戰到一兵一卒，民進黨都應自己提名。

除了南部聲音反彈，中部也有接收到反柯聲浪。嘉義地方人士分析，嘉義市目前三強鼎立局面，國民黨提名的黃敏惠、脫黨參選的嘉義市議會議長蕭淑麗跟力拚連任的現任市長涂醒哲。3人輸贏都在10%以內，台北市柯文哲效應若外溢到中南部，影響支持對民進黨信心，連帶綠營執政縣市都會被拖累，希望黨中央要審慎思考北市一戰的外溢效應。

此外，爭取民進黨內台北市長提名的立委姚文智舉辦422機蛋大遊行，遊行人潮超乎預期，周三民進黨中執會後，台北市議員王孝維跟林錫耀建言，希望選對會正視422遊行的一些聲音，因為參與遊行有一定的人數，民進黨若台北市不提人，民進黨的北市議員要怎麼選？

北部立委分析，台北市議員已經形成集體焦慮，若民進黨禮讓柯文哲，民進黨台北市議員選戰一定崩盤，之前台北市再怎麼選，民進黨基本盤都有3成多，民進黨若不提人，鐵票不出來投票，首當其衝就是議員選舉。

「支持柯文哲的人會投民進黨議員嗎？」該立委表示，禮讓柯文哲最後就是議員選戰崩盤，第三勢力得利，因為支持柯文哲的年輕選票居多，但他們也不會投民進黨，北市不自提人選，最後自傷的將是民進黨。

台北市長柯文哲。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲。記者魏莨伊／攝影
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民進黨柯文哲投票2018台北市長選舉

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