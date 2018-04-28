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台大校長參選人吳誠文：政治介入高教 沒興趣再來一次

「我們是海洋國家」英德菊合體 海洋委員會掛牌

2018-04-28 11:09聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（右）及總統府秘書長陳菊（左）上午出席海洋委員會...
蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（右）及總統府秘書長陳菊（左）上午出席海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮。記者林河名／攝影
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蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊今天上午出席海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮。蔡總統表示，「我們有多重視海洋委員會，看看今天，我、賴院長，和陳菊秘書長都一起來到這裡，見證海洋事務委員會的成立，這就代表政府對海洋事務最高程度的重視」。

總統表示，「我們是海洋國家 ，海洋就寫在台灣人的DNA裡面」，「立足台灣，航向海洋」，祝福海洋委員會的工作順利推動，台灣的海洋事務蒸蒸日上。

海洋委員會是中央2級機關，下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。組改後，海巡署也從2級降至3級機關。首任海洋委員會主委為水利工程專家、成功大學前校長黃煌煇；兩位政務副主委由中山大學行政副校長陳陽益、海巡署長李仲威出任，李仲威繼續兼任海巡署長。

蔡總統表示，過去海洋事務被分散在22個機關，為了強化海洋政策的整體性，從2004年開始準備，經2次政黨輪替、3位總統，今天終於跨出重要的一步，這不只代表台灣將要專注在海洋事務上的決心，也表示「海洋是台灣最重要的出路」這個概念，是不分藍綠的朝野共識。

海洋委員會也是第一個在高雄成立的中央部會。總統表示，新成立的海洋委員會座落在高雄市，不僅有首都減壓的效果，也是平衡南北努力中重要的一環，「高雄也是我們新南向的門戶基地，有海委會在這裡，會成為中央地方合力推動新南向最好的夥伴」。

總統指出，海委會成立後，挑戰才正要開始，要請黃煌煇主委跟海委會同仁，一起朝幾個方向來為海洋事務努力：健全海洋法制，做好生態保育工作；配合政策，推動海洋產業；強化海洋研究能量，培育海洋人才。

蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（右）及總統府秘書長陳菊（左）上午出席海洋委員會...
蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（右）及總統府秘書長陳菊（左）上午出席海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮。記者林河名／攝影
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