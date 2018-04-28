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馬英九和鄭文燦同框 以校友身分參加石門國小百年校慶

2018-04-28 10:55聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九（左二）也以60年前...
桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九（左二）也以60年前老校友身分到場祝賀。記者張弘昌／攝影
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桃園市石門水庫旁石門國小，今天熱鬧舉辦創校100周年慶祝大會，在地鄉親、歷屆校友、親師生及家長會，都滿心歡喜返校歡慶。前總統馬英九，也以60年老校友身分返校，與桃園市市長鄭文燦等嘉賓，參與大壽桃獻瑞祝福等活動，為石門國小百年校史留下見證。

民國47年前總統馬英九的媽媽，任職石門水庫建設委員會，也小學二年級時，隨母親由台北來龍潭，住在石管局宿舍，轉到石門國小二年甲班就讀一學期。石門國小90年校慶時，馬英九曾以校友身分返校，答允百周年校慶時也再回來。

馬英九表示，他記得很清楚，當時同學都沒有鞋子、書包，上學物品只用客家花布包著帶到校，走路到學校的田梗農路常有蛇出沒。每次回台北，同學拜託他帶大瓶黑松汽水回來，當時不知道有何用處，原來同學拿空瓶當水壺用。

他還記得有位女同學名叫「葉五妹」，90年校慶時提及這是典型的客家女子名字。馬英九說，現知道這位老同學已改名了。當年與媽媽在石管局宿舍，一起背誦「桃花源記」等詩詞傳記光景，如今已過60年了，他記得很清楚。

百年校慶由歷屆石門校長，以及石門國小畢業的校長、校友代表，在石門國小國樂團樂聲中，三代及四代同堂校友齊進場。接著一年級學童吟唱100祝壽詩歌，並帶來活潑熱情的大壽桃獻瑞祝福表演，活動高潮是學生、家長、校友的百年校歌大合唱。

石門國小老校友馬英九前總統和市長鄭文燦，資深校友葉仁貴、校長陳秀惠等人，在百年校慶大壽桃前一同合影，歡喜的慶祝石門國小創校100年生日快樂。

桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九以60年前老校友身分...
桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九以60年前老校友身分到場祝賀，受到校友及民眾熱烈歡迎。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九以60年前老校友身分...
桃園市龍潭區石門國小今天熱鬧舉行100周年校慶，前總統馬英九以60年前老校友身分到場祝賀，受到校友及民眾熱烈歡迎。記者張弘昌／攝影
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石門水庫馬英九鄭文燦

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