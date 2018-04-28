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拖了8年！海巡署降編納入 海洋委員會今高雄掛牌

2018-04-28 07:57聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院新設2級機關「海洋委員會」今天掛牌運作，蔡英文總統、行政院長賴清德及總統府秘書長陳菊上午都出席「海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮」。

行政院組織法於2010年修正，即明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並成立新單位「海洋委員會」，海洋委員會組織法也早在2015年6月就已完成立法，當時行政院長毛治國核定施行日期為2016年7月4日。但因政黨輪替，民進黨立委及黨內高層有不同意見，行政院前院長林全在2016年6月30日廢止施行日期，去年敲定海委會今年4月成立，考量高雄是台灣最重要商港與漁港，以及顯示政府重視北中南均衡發展，決定海委會設於高雄。

「海洋委員會」成立後，負責台灣總體海洋政策、海域安全、海岸管理、海洋保育及永續發展、海洋科技研究等，也是第一個在高雄成立的中央部會。

海洋委員會是中央2級機關，下設海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。組改後，海巡署也從2級降至3級機關。首任海洋委員會主委為水利工程專家、成功大學前校長黃煌煇；兩位政務副主委由中山大學行政副校長陳陽益、海巡署長李仲威出任，亦即李仲威為海洋委員會副主委兼任海巡署長。

行政院表示，黃煌煇是成功大學水利研究所博士，出任海委會主委前，原任飛航安全調查委員會主任委員；曾任科技部「跨國頂尖研究中心─國際波動力學中心」計畫主持人、成功大學校長、中華民國行政院科技會報委員、台灣自來水公司董事、成功大學研究總中心主任與行政院國家科學委員會海工學門召集人等。

陳陽益是成功大學土木工程系博士，曾任成功大學水工試驗所所長、中山大學海洋環境及工程學系教授兼海洋學院院長等。

對於海巡署被納入海洋委員會，賴清德日前在行政院會聽取海巡署「行政院海岸巡防署的回顧與展望」報告後表示，台灣是海島國家，海洋治理攸關國家發展，為彰顯政府對海洋事務的重視，成立海洋專責機關「海洋委員會」，將原本分散在各部會掌理的海洋事務予以系統性統合。賴揆期勉海巡署未來仍秉持一貫的態度與執行力，並與各部會維持密切合作關係，為保國衛民與海洋的永續發展繼續努力。

行政院新設2級機關「海洋委員會」今天掛牌運作，蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（...
行政院新設2級機關「海洋委員會」今天掛牌運作，蔡英文總統（中）、行政院長賴清德（右）及總統府秘書長陳菊（左）上午都出席「海洋委員會新任首長布達暨揭牌典禮」。聯合報系資料照
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