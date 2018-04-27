三中案北檢3傳 馬再行使緘默權

前總統馬英九昨拿出聲明稿，回擊北檢。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

台北地檢署偵辦三中案，昨天第三度傳喚馬，主要針對中視交易案有無涉及證交法背信罪調查，庭訊時檢方雖提示馬參與會議發言的錄音檔，但馬依舊行使緘默權，不回答任何問題，同案傳喚包括前中投董事長張哲琛、總經理汪海清。

台北地檢署調查國民黨三中黨產案，以被告身分傳喚中投前董事長張哲琛（左）到庭。記者杜建重／攝影 分享 facebook

台北地檢署調查國民黨三中黨產案，傳喚中投前總經理汪海清出庭。記者杜建重／攝影 分享 facebook

據了解，北檢去年搜索中投與衡平資產公司後，查扣上百個有關三中交易案的錄音檔，經過濾分析，不少檔案都有馬英九表達意見的錄音；中投前總經理汪海清等人都指稱，三中案交易決策者是馬，加上檢方赴國民黨委任眾達律師事務調閱的資料有新發現，才會在本周連續兩天傳馬到案說明。

此外，根據錄音證據內容，檢方懷疑，國民黨中投公司當初將中視售予中時集團時，可能牽涉賤賣資產的背信問題，由於中投曾發行股票，當時決策者是涉及違反證交法背信罪，還是普通背信罪，是昨天調查重點，檢方準備含馬英九談話錄音檔的廿二項證據、五十一個問題問馬英九，但馬仍行使緘默權。

台北地檢署重啟偵辦三中黨產案，昨天下午第三度傳喚馬前總統，場外有國民黨市議員參選人到場聲援。記者杜建重／攝影 分享 facebook

檢方掌握的錄音檔，包括汪海清錄下與中影買家代表蔡正元、中廣買家趙少康及原中央黨部大樓買家長榮代表等人交涉的檔案。檢方日前調查中影、中廣案時，將其中有馬發言指示的內容，同樣一一提示、並準備六十三個問題詢問馬。

馬英九昨天庭訊後向媒體表示，在台北地檢署偵辦本案難期公正客觀的疑慮還沒有消除之際，「我行使法律賦予我的權利，對於檢察官的詢問，我在今天仍是依法保持緘默。」

馬英九說，北檢不會不知道，依刑事訴訟法，「被告得保持緘默」，「檢察官在法庭內也有告訴我，我可以保持緘默」，他批評，台北地檢署事後卻在法庭外，誤導國人以為他行使緘默權是不良示範。

馬英九前次行使緘默權，北檢批評是不良示範。昨卻改口稱「尊重」。