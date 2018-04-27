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直言集／新總長的挑戰 不惹政治塵埃

2018-04-27 23:52聯合報 記者蕭白雪

台中高分檢檢察長江惠民被提名檢察總長，獲立法院同意通過。記者白錫鏗／攝影
台中高分檢檢察長江惠民被提名檢察總長，獲立法院同意通過。記者白錫鏗／攝影
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立法院以八十四票同意通過下任檢察總長江惠民的人事案，顯示蔡英文總統這項提名獲得跨黨派支持。新總長未來如何領導檢察體系不再捲入藍綠紛爭、不沾政治塵埃，尤其是選前對案件的發動，能否免於被質疑企圖影響選舉，是江惠民上任後首要面臨的挑戰。

沒有特偵組後的檢察總長，有人認為被奪走查辦政治權貴的權力，也有人認為可免於捲入政治漩渦。不變的是，每逢選舉，總有不少案件遭有心人政治操作；選前檢調的任何動作，常被認為可能影響選情、或為特定人士而為。選舉期間負有查察總指揮任務的檢察總長，如何扛起各方壓力、不讓檢察體系捲入政治糾葛，不只要有肩膀，更要有智慧。

江惠民在立院審查時便提出，上任後的重點任務包括年底選舉查察。而不管是查賄選或暴力、黑函，檢察官如何謹慎行事、掌握各地選情實況，偵辦案件經得起檢驗、避免成為他人利用工具，不只攸關檢察的獨立性維護，也是讓檢察體系贏回人民信任的關鍵。

法務部長邱太三上任後，曾多次提及他被台中地檢署以涉嫌違反選罷法起訴、後來判無罪確定的往事。邱太三被起訴時，江惠民正是台中地檢署檢察長，但邱此次向總統推薦的名單把江惠民列入，卻是江能出線的關鍵之一，邱此舉堪稱放下私人恩怨為國舉才。

未來檢察總長與法務部長的互動，能否破除前幾任的魔咒，同心帶領檢察體系跳脫舊有窠臼，展現贏回人民信賴的新氣象，曾主動為冤案平反、展現司法反省之心的江惠民，接下來挑戰只會愈來愈多。

江惠民選舉邱太三

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