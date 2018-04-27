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江惠民接檢察總長 84票壓倒性通過

2018-04-27 23:52聯合報 記者鄭媁、白錫鏗賴佩璇／連線報導

高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民獲八十四票同意，將接新任檢察總長。 圖／聯合報...
高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民獲八十四票同意，將接新任檢察總長。 圖／聯合報系資料照片
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立法院院會昨天行使檢察總長人事同意權投票，檢察總長被提名人、高等法院台中分院檢察署檢察長江惠民獲同意票八十四票、不同意票一票，以壓倒性票數通過。根據「法院組織法」規定，江惠民預計於五月八日上任，接任顏大和，成為新任檢察總長。

立法院長蘇嘉全宣布，檢察總長被提名人江惠民1票反對、2張無效票，以84票同意確認...
立法院長蘇嘉全宣布，檢察總長被提名人江惠民1票反對、2張無效票，以84票同意確認檢察總長江惠民出任。記者許正宏／攝影
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昨天中午，江惠民獲悉立法院通過對他檢察總長的同意權後表示，這是榮譽、也是承擔，他將與檢察系統共同為司法努力，發揮專業，為人權把關盡心力，以期贏得全民信賴與尊敬。

江惠民說，不管被告、或被害人，檢察官要成為人權的守護者；他將致力實踐司改國是會議結論，重新贏得人民的信任；落實程序正義與人權意識，讓檢察官成為人權的守護者；抵抗外部壓力，全力維護檢察官的獨立性與中立性。

立法院朝野近日因軍人年金改革案發生衝突，一度被認為會影響檢察總長人事同意權案投票，但國民黨團昨天舉行黨團大會後，黨團書記長李彥秀表示，部分立委認為被提名人還算是中立人選，因此黨團開放投票。

江惠民人事案通過，昨天台中高分院二審判決頂新劣油案也大逆轉判有罪。

頂新案一審判無罪，當時法務部前部長羅瑩雪還送「逆轉勝蛋糕」給台中高分檢，希望全案能在二審翻盤。

江惠民特別指派主任檢察官李慶義召集一、二審檢察官組成團隊，最終贏得法官採信，改判魏應充重罪。

江惠民昨天表示，此案是典型的檢察一體、團隊辦案；單打獨鬥可能有盲點，團隊作戰不但積極準備論告、訪問專家證人、勾稽比對數據，還找來衛生局、食藥署共同討論，將一審忽略的內容，重新整理，還有人扮演律師角色，檢視卷證缺失，不斷沙盤推演。他說，未來遇到社會重大矚目案件，檢方都應採此模式。

江惠民立法院司法改革

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