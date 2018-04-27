兩韓會談兩岸比照？黨政人士：通關語就是「對等」

2018-04-27 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



南北韓領導人今天會談，兩韓將在今年內從停戰狀態進展到簽署和平條約，並宣布結束韓戰。外界關注兩岸是否可能比照？黨政人士表示，這次南北韓歷史性互動的啟示，通關語就是「對等」，關鍵則是「國際框架」。

蔡英文總統今在高雄受訪表示，看到兩韓領導人的會面，也希望這是區域走向更穩定發展的一步。「至於與對岸領導人見面這件事，」蔡總統說，「只要沒有預設政治前提及對等原則之下，我相信沒有任何一個台灣的總統會拒絕，甚至於我們也樂見與對岸領導人見面」。

黨政人士則指出，兩韓情況不同於兩岸，兩韓除了國際地位上的絕對對等，在國際框架下也有充分溝通，「所以中國必須清楚，持續打壓台灣，持續用不平等的條件（例如一個中國）要框架台灣，對於中國的國際地位沒有幫助，對於兩岸問題的解決，也沒有任何幫助」。

至於台灣必須做的，黨政人士認為，除了持續堅持維持現狀，持續扮演區域中負責任的角色，面對區域安全合作的需求，台灣的國際安全策略也必然不能脫離這樣新的局勢與結構，對內也必須強化總體經濟跟安全上的能量。

黨政人士指出，南北韓兩國都是聯合國會員國（過去兩德的經驗也是一樣），今天板門店現場，金正恩直接稱呼「文在寅總統」，不必被矮化成「馬先生」，也沒有沒完沒了的外交打壓；兩韓的經驗歷歷在前，證明只有真正的對等和尊重，兩岸關係才有可能正常化，「而在這之前，中國要先學會的就是尊重」。

黨政人士說，相較於中國在兩岸事務上的前提一堆，近來還在東亞區域不斷施加軍事壓力，南北韓在雙邊對話之前，北韓則是率先釋出停止核武試驗的訊息，甚至不排除非核化，「這就是真正溝通的誠意」。