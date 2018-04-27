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教育部要台大重啟遴選 中研院前副院長拒絕再披戰袍

蔡英文稱願與對岸會談 蔡丁貴：國共才該會談

2018-04-27 21:49聯合報 記者丘采薇╱即時報導

北韓領導人今天會談，兩韓將在今年內從停戰狀態進展到簽署和平條約，並宣布結束韓戰。蔡英文總統下午在高雄受訪表示，希望這是區域走向更穩定發展的一步，她也說，在沒有設政治前提且對等的情形之下，很樂意與對岸領導人進行見面會談，為維持區域和平努力。

對此公投盟總召蔡丁貴表示，他的康乃爾大學的學妹蔡英文總統，執政兩年，腦筋有些鏽蝕而短路了。南韓與北韓會談是兩個聯合國會員國的「國與國會談」，但中華民國殭屍流亡政府早在1949年被中國現在的中華人民共和國消滅了，現存的政府與殭屍政府能夠對談嗎？

蔡丁貴說，如果要對談，也是滯留台灣的中國國民黨與中國共產黨會談，跟台灣人民是沒有關係的。蔡英文是要代表誰跟中國政府會談啊？

「我們期待兩個中國黨趕快會談，讓滯留台灣的中國國民黨及隨著他們滯留在台灣的中國難民及其後代趕快回去中國。還給台灣人民一個清淨的自由民主人權法治生活空間。」

蔡丁貴說，蔡英文總統是台灣統治當局的總統，如果要代表台灣人民會談，應該要跟美國政府川普總統會談。看什麼時候美國可以更公開支持台灣人民自決建國，他也感嘆，「現在多了一個總統府秘書長陳菊，好像對台灣的國際地位也沒有正確的概念。實在令人遺憾！」

蔡丁貴。聯合報系記者曾健祐╱攝影
蔡丁貴。聯合報系記者曾健祐╱攝影
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蔡英文蔡丁貴北韓
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