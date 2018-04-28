馬英九出庭 連他都不知道的小八卦 檢察長親自巡便坑...

馬英九從選總統前被起訴特別費案，到最近接連為大小官司進出司法園區，在法庭上的表現從最早的照稿念、到現在的行使緘默權，對台灣司法看似越來越了解。不過，實務上，還有許多連他都不知道的小秘密。

馬英九近來為大小官司進出司法園區，對台灣司法看似越來越了解。不過，實務上，還有許多連他都不知道的小秘密。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

1.卸任後第一次出庭 連法官都嚇到

馬英九卸任後第一次上法院，是媒體人周玉蔻指他收頂新集團2億元政治獻金。馬告周加重誹謗，周玉蔻一審獲判無罪，馬上訴；二審開庭時，馬在法院事先無人知曉情況下，突然現身法庭，嚇壞一堆人。

2016年8月，卸任總統不到三個月，馬自己拿著資料在機要陪同下，走進台灣高等法院，經過金屬探測門，他跟著一般民眾將資料放在檢驗軌中。法警看到他，愣住，緊急通報院內相關人士。

前總統馬英九告媒體人周玉蔻加重誹謗，一審法院判決周玉蔻無罪。馬不服上訴，2016年8月，親赴台灣高等法院開庭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬爬樓梯上2樓刑事法庭，坐在庭內等了周玉蔻5分鐘，合議庭法官看到馬親自出庭，庭長和法官們還相互對了眼；周玉蔻當天入庭看到馬英九，表情也顯得有點吃驚。不過，馬後來出庭都出動國安隨扈與維安，馬如庶民一般開庭，成絕響。

2.檢察長為了馬 連廁所都逐一檢查

台北地檢署偵辦三中案三度傳喚馬英九出庭，馬質疑北檢有政治考量，砲轟北檢辦案「難期公正」；北檢檢察長邢泰釗無奈表示，北檢已極盡所能禮遇馬前總統，連強制處分都沒有，何來不公之處。

為禮遇馬英九，北檢專門用來偵訊重大案件的第一偵查庭，原本旁邊是書記官室，邢泰釗為讓馬偵訊期間不受干擾，特別把書記官室遷到樓上，連偵查庭的大門、地板都重新裝潢，就是希望給馬舒適的偵查環境。

台北地檢署檢察長邢泰釗。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北地檢署內部人士透露，檢察官本周二度傳喚馬英九前，邢泰釗上午八點就率領書記官長巡視二樓廁所，要求廁所內務必乾淨整潔，邢泰釗還親自檢查每間便坑，發現廁所裡有人亂丟衛生紙，他還親自撿起，並指示法警長拖地，只為讓馬出庭應訊時，上廁所也有舒適環境。北檢幾次新聞稿，都提到庭訊期，被告馬英九先生多次上洗手間，可見對馬如廁權利的重視。

北檢為了馬英九出庭，連偵查庭外的廁所都特別要求務必乾淨。 記者張宏業／翻攝 分享 facebook

3.北檢為三中案 發12新聞稿駁指控

馬英九從法務部長到總統任內，常對媒體報導有意見而要求更正，被媒體封為「馬更正」；曾受他提拔、如今被馬視為綠營追殺他打手的北檢檢察長邢泰釗也不遑多讓。包括馬英九在法院開洩密案抨擊檢方時，北檢事後都會發新聞稿反擊，最近光是為了馬對三中案的質疑、指控，北檢已連發12次新聞稿澄清，雙方可說是互不相讓。

台北地檢署偵辦三中案，本周二傳訊前總統馬英九。馬英九三度以被告身分出庭應訊，在4小時庭訊結束後，馬拿出預先寫好的聲明稿，強力回擊北檢。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

4.法院、地檢署準備的便當 馬不吃

基於人道及安全考量，庭期如從上午開到下午，遇用餐時刻，法院或地檢署會提供當事人餐點；從陳水扁到馬英九，每次開庭，相關人員會事先詢問是否要為他準備便當。不過，馬英九都選擇吃機要自行訂購的簡餐，就連在偵查庭、法庭內喝的水，馬也會自備。

據了解，檢方先前傳喚馬英九偵訊一整天，邢泰釗還自掏腰包，請同事幫馬購買較高檔便當、水果，還在偵查庭內特別為他準備專用水杯；雖然馬堅持要吃隨扈自行準備的餐點，檢方相關動作，只為證明對馬禮遇、絕無不公。

北地檢署每次傳喚馬英九（中）都會為他準備便當，不過馬都自購便當。 記者曾學仁／攝影 分享 facebook

三中案4月25日二度傳馬英九出庭，偵查庭自上午9時20分開到下午1時20分，雖說不上「絕食抗議」，但馬全程行使緘默權，這天馬連中午是否要休息都拒絕，更沒在地檢署內吃午餐。北檢先前起訴馬英九涉洩密案，一審有一次開庭一整天，法官中午休庭1小時，馬英九沒吃法院準備的便當，跟著隨行人員、律師匆匆外出吃完簡單麵食等餐點，就趕回法院開庭。

5.維安人員每次都問 但也都沒答案

馬英九卸任後，除了出庭「處女行」外，後來每回開庭前，隨扈都會先到場會勘動線，之後邀集市警中正一分局、國安局、憲兵和法警開協調會。協調會裡，法警最常被問的問題是「這次開庭，要開多久啊？」只是，這個問題，從來沒有答案，法警私下說「我哪知檢察官（法官）要開多久！」

6.扁迷VS.馬迷 助陣聲勢大大不同

2009年7月，台北地方法院提訊陳水扁前總統，挺扁民眾在看守所外，搖旗吶喊聲援陳前總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

扁案當年開庭，每次都有一群固定「粉絲」，只要扁案開庭就進入法庭群坐旁聽，不但見到阿扁就高喊加油，庭訊結束後，還會守在載送阿扁回北所的囚車必經的重慶南路上，高喊阿扁無罪。

台北地檢署調查國民黨三中黨產案，25日以被告身分傳喚前總統馬英九，國民黨副主席郝龍斌（中）率多位市議員參選人到場聲援。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九卸任初，好幾次出庭，只見不同的馬迷旁聽、或剛好也到法院開庭的民眾，巧遇後在他進入法院的動線上「讚聲」，但還不見匯集到太高人氣，反倒是獨派團體圍住法院向馬嗆聲。但近來馬英九忽然「被想起」。例如台北地檢署最近查辦三中案，馬英九連續兩次出庭，人氣指數谷底反彈，司法特區再見藍營支持者，熱情為馬加油。