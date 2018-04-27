拔管案 蔡正元：讓馬英九見識一下綠色依法行政

2018-04-27 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



教育部「卡管」4個月，今天宣布不聘任管中閔為台大新校長。前立委蔡正元自臉書發文表示，拔管理由怪的不得了，但「你又能怎樣，你又敢怎樣？」他也說，藉由拔管案，也能讓馬英九見識一下什麼叫「依法行政」。

蔡正元說，卡管案在教育部長換人後，很快變成「拔」管案，在馬英九當政時，「連個小綠官都不敢拔」，他還要馬英九看看學點，綠色依法行政只有一個理由，叫「剷除異己」。