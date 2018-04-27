太陽花沒有打記者、警察？洪孟楷拿當時報導打臉

2018-04-27 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



圖取自洪孟楷臉書 分享 facebook 針對「八百壯士」等退伍軍人團體日前上街抗爭，卻有群眾毆打記者、攻擊員警的脫序事件。行政院發言人徐國勇被詢及此次抗議事件與318學運有何不同？他說，太陽花學運不會對記者動粗，也不會攻擊警察，這是最大的不同。國民黨發言人洪孟楷則舉出當時電視媒體報導學運期間，員警、記者遭攻擊的報導，怒批「鬼扯！原來吃到姑婆芋會失憶！」

洪孟楷強調，暴力應該譴責，但絕對不能雙重標準。八百壯士也好、太陽花也罷，有對執勤員警做的暴力行為絕對譴責，但絕對不要兩套標準，尤其民進黨政府說太陽花時沒有動手，根本是謊言，還是難道姑婆芋吃多了會失憶？既然如此，就用影片和當時畫面來還原現場，不要貴古賤今、也別惡意炒風向。

洪孟楷說，任何抗議都能有立場和主張，但是不該傷及無辜，這次八百壯士的抗爭有傷及和影響到記者、員警以及不相干人員部分，絕對給予譴責。但是過去太陽花學運也是對媒體和員警的大打出手，尤其拿童軍繩等物品預謀勒、拉、扯，更是對於人命的嚴重傷害，這些畫面不過才四年時間，已經被民進黨政府刻意忽略，難不成是當初就是幕後指使的影武者，所以現在才要盡可能地避免再提？

洪孟楷在臉書列舉四年前媒體報導強調，歷史可以原諒，但不能被忽略。這些新聞畫面是要告訴社會大眾，八百壯士並非一群惡意的野狼，而太陽花更不是一群純潔的小白兔，民進黨政府當初怎麼踐踏警察尊嚴，一上任馬上撤告的動作，就是對於惡意犯罪的縱容，而這樣的做法，才是真正讓台灣法治失敗的主因。