兩韓共同宣言 立委：正面發展啟發兩岸

2018-04-27 20:07 中央社 台北27日綜合報導



南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩27日簽署共同宣言，商定停止一切敵對行為。朝野立委認為，若能真正落實，對東亞局勢的穩定是正面發展，也希望兩岸有所啟發，創造和諧與雙贏。

身兼民進黨國際事務部主任的立委羅致政接受中央社記者訪問時指出，兩韓簽署共同宣言是正面發展，背後還有美國因素，但過去兩韓的停戰狀態，是北韓與聯合國簽署的，因此接下來美國總統川普與北韓領導人金正恩的會面才是關鍵，看經濟援助等各方面是否能滿足北韓。

羅致政表示，兩韓共同宣言的實現，這次機會比前幾次都大，就美中台三角關係來看，美國有求於中國的因素減少，不用被中國予取予求，某些議題可以更強硬。

他說，兩韓共同宣言實現可望減少美國對中國戰略上的依賴，台灣也就比較不可能成為被交換、被犧牲的對象。

立法院外交及國防委員會民進黨立委蔡適應表示，類似的宣言在2000年、2008年兩韓會晤時，簽署的兩韓宣言都有這些內容，但都沒有達到，這次簽署兩韓共同宣言，表面上達到效果，能不能真正落實？需要觀察。

蔡適應說，兩韓說要統一，但都不想被對方統一，反過來看兩岸關係，台灣主張要與中國維持獨立關係，中國則說台灣是中國的，面對中國軍力越來越強大，如果要和平統一，雙方要釋出善意，但現在問題在中國那邊，兩岸會談應該不要去預設未來怎麼樣，先達成兄弟關係，像是歐盟各國的關係也不錯。

蔡適應指出，目前歐盟比中國與香港的關係還緊密，至少都使用相同貨幣。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀表示，期盼兩韓可以持續朝和平發展的目標前進，促進東亞局勢的穩定，也希望這樣對談溝通的契機可以讓兩岸的領導人能夠有所啟發，以兩岸人民福祉為前提一起努力。

時代力量立法院黨團總召徐永明接受中央社記者訪問時表示，朝鮮半島的情勢值得台灣密切關注，因為也會影響台灣。未來朝鮮半島情勢如果緩和，台灣的風險也會下降。此外，北韓的靈活進取值得台灣思考，政府在國際上的作為可以更積極。