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教育部拔管 曾志朗：台灣留下「dirty」國際惡名

教育部「卡管」4個月　今晚宣布拔管駁回遴選會決定

立院突然開會表決 時力不滿抗議

2018-04-27 18:36聯合報系攝影中心 記者許正宏╱即時報導

立法院下午會議暫停數小時，原本國民黨團提出400案變更議程，民進黨團憂院會被癱瘓，一度提出延長開會時間至今晚12時，經朝野協商後，民進黨團同意增開軍人年改公聽會，國民黨團也同意撤案，只處理時代力量黨團及民進黨團所提議程；以人數優勢將時代力量所提議程否決，化解當沖降稅面臨空窗危機。

立法院下午會議暫停數小時，原本國民黨團提出400案變更議程，民進黨團憂院會被癱瘓...
立法院下午會議暫停數小時，原本國民黨團提出400案變更議程，民進黨團憂院會被癱瘓，一度提出延長開會時間至今晚12時，院長蘇嘉全（右）與黨鞭柯建銘（中）、秘書長林志嘉（左）在主席台上討論。記者許正宏／攝影
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立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，時代力量所提復議案遭多數否決，立委...
立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，時代力量所提復議案遭多數否決，立委黃國昌（左）上前主席台向院長蘇嘉全（右）抗議，表達未通知他們黨團下倉促開會表決，相當不尊重、是欺負人的行為。記者許正宏／攝影
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立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，以人數優勢將時代力量所提議程否決。...
立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，以人數優勢將時代力量所提議程否決。記者許正宏／攝影
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立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，時代力量所提復議案遭多數否決，立委...
立法院院會下午暫停數小時後突然開會表決復議案，時代力量所提復議案遭多數否決，立委黃國昌（前）上前主席台向院長蘇嘉全（右）抗議，表達未通知他們黨團下倉促開會表決，相當不尊重、是欺負人的行為。記者許正宏／攝影
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