兩韓會談那兩岸呢？蔡英文：不預設前提及對等 樂意見面

2018-04-27 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



南北韓領導人今天會談，討論朝鮮半島非核化與建立永久和平等議題。蔡英文總統下午在高雄表示，只要沒有預設前提及對等原則之下，「我們也樂意與對岸領導人見面」。

蔡總統下午參訪漢翔航空工業公司後受訪表示，任何一個區域的國家，都必須承擔區域發展的責任，我們願意、也有信心來承擔責任，「任何有助於兩岸和平，我們都願意來做」。