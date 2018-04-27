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兩韓簽署板門店宣言 將於今年簽署和平條約

兩韓會談那兩岸呢？蔡英文：不預設前提及對等 樂意見面

2018-04-27 17:24聯合報 記者林河名╱即時報導

北韓領導人今天會談，討論朝鮮半島非核化與建立永久和平等議題。蔡英文總統下午在高雄表示，只要沒有預設前提及對等原則之下，「我們也樂意與對岸領導人見面」。

蔡總統下午參訪漢翔航空工業公司後受訪表示，任何一個區域的國家，都必須承擔區域發展的責任，我們願意、也有信心來承擔責任，「任何有助於兩岸和平，我們都願意來做」。

至於與對岸領導人見面這件事，蔡總統說，「只要沒有預設前提及對等原則之下，相信沒有任何台灣的總統可以拒絕，甚至我們也樂意與對岸領導人見面」。

蔡總統（右）下午參訪漢翔航空工業公司後受訪。記者林河名／攝影
蔡總統（右）下午參訪漢翔航空工業公司後受訪。記者林河名／攝影
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北韓蔡英文
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