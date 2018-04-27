立委與駐台使節足球友誼賽 促進國會外交

2018-04-27 17:31 中央社 台北27日電



民進黨立委邱志偉今天舉辦立法院與駐台使節足球友誼賽，朝野立委組成立法院代表隊，首戰與匈牙利貿易辦事處組成「V4隊」對戰，最後0比10落敗，無緣踢進冠亞軍賽。

身兼中華民國足球協會副理事長的民主進步黨立法委員邱志偉今天舉辦「V4CUP立法院與駐台使節5人制足球友誼賽」，立法院副院長蔡其昌、外交部次長吳志中、教育部體育署長林德福等人出席開幕式。

蔡其昌擔任領隊，率領民進黨立委許智傑、李昆澤、洪宗熠、劉世芳、蔡適應，及中國國民黨立委許毓仁等人組成「立法院隊」，與匈牙利貿易辦事處組成的「V4隊」、奧地利台北辦事處組成的「歐洲隊」、宏都拉斯共和國大使館組成的「世界隊」，共18國駐台使節熱情開踢。

蔡其昌致詞時表示，邱志偉主辦的足球賽已做出口碑，讓各國代表都願意藉此推廣足球，同時也是推廣國家特色的平台；各代表處都帶來該國知名的紅酒，準備在賽後慶功宴飲用，外交部也提供觀眾台灣啤酒，讓大家邊觀賞賽事，邊品嘗具台灣特色的佳釀。

蔡其昌說，今年是邱志偉第4次發起友誼賽，參與陣容愈來愈龐大，去年只有2隊，今年有4隊參加，去年立法院隊在立法院長蘇嘉全的瑞典女婿加盟下，以7比6打敗對戰的使節團，今年則有號稱「立院梅西」的李昆澤加入，盼能保持佳績。

第一戰由立法院隊對上「V4隊」，但經過30分鐘激烈賽事，立法院隊最終0比10落敗。邱志偉賽後受訪表示，「國事如麻，練球時間有限」，隊員都年近半百，平常疏於練習，跟不上球也跟不上人，比賽時間長，體力消耗大，但最重要是透過足球外交，增進邦誼，「勝負另外一回事」。