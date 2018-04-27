國防產業之旅 蔡英文參觀A350起落架製程

2018-04-27 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統就任將滿2年，今天啟動「5+2產業創新」系列行程，下午参訪生産航太零組件的晟田科技公司。

蔡總統在晟田科技董事長謝永昌陪同下，參觀Airbus A350 起落架鈦合金零件組裝製程。隨後，蔡總統還與晟田員工座談及合影。

蔡總統今天行程是「國防產業之旅」，上午前往台南參訪亞洲航空公司。她強調，「國機國造」的政策不會改變，也將使命必達，務必完成任務。