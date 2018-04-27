涂醒哲謝長廷海外碰面 謝祝涂心想事成

2018-04-27 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



去年傳出駐日本大使謝長廷領銜總統蔡英文之命，要勸退嘉義市長涂醒哲競選連任，當時雙雙否認此事；涂醒哲今天率參訪團拜會謝長廷，兩人相見相談近1小時，謝長廷先預祝涂醒哲心想事成，明年再來日本考察，涂醒哲則請代表處支持嘉義市吸引日本遊客，促進嘉義的觀光產業。

謝長廷和涂醒哲兩人是多年好友，謝長廷先祝涂醒哲心想事成（競選連任成功），明年帶領市府團隊再來日本交流考察。謝長廷提到，涂醒哲任內做了許多事情，例如污水下水道建設、全面汰換LED燈，成績有目共睹，好的政績應該要在公開場合說給大眾聽，爭取市民認同度。

涂醒哲此次到日本參訪高齡社會與垃圾焚化等，市府團隊吸取相關經驗供台灣借鑑，涂醒哲表示，嘉義市有很多日治時期遺留建築，如檜意森活村，名聞國內外的美食雞肉飯，也是上阿里山的起點，還有嘉農棒球隊打入甲子園的故事，都是吸引日客的賣點，近來巷弄文化興起，各種特色的小店，也是嘉義市的觀光特色。