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涂醒哲謝長廷海外碰面 謝祝涂心想事成

2018-04-27 14:08聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

去年傳出駐日本大使謝長廷領銜總統蔡英文之命，要勸退嘉義市長涂醒哲競選連任，當時雙雙否認此事；涂醒哲今天率參訪團拜會謝長廷，兩人相見相談近1小時，謝長廷先預祝涂醒哲心想事成，明年再來日本考察，涂醒哲則請代表處支持嘉義市吸引日本遊客，促進嘉義的觀光產業。

謝長廷和涂醒哲兩人是多年好友，謝長廷先祝涂醒哲心想事成（競選連任成功），明年帶領市府團隊再來日本交流考察。謝長廷提到，涂醒哲任內做了許多事情，例如污水下水道建設、全面汰換LED燈，成績有目共睹，好的政績應該要在公開場合說給大眾聽，爭取市民認同度。

涂醒哲此次到日本參訪高齡社會與垃圾焚化等，市府團隊吸取相關經驗供台灣借鑑，涂醒哲表示，嘉義市有很多日治時期遺留建築，如檜意森活村，名聞國內外的美食雞肉飯，也是上阿里山的起點，還有嘉農棒球隊打入甲子園的故事，都是吸引日客的賣點，近來巷弄文化興起，各種特色的小店，也是嘉義市的觀光特色。

謝長廷強調，推動台日交流是他們的使命，尤其是觀光，近年來台灣是日本高中生畢旅的首選，他們正努力讓日本高中生往中南部移動，這與嘉義市的期待不謀而合，代表處也會盡力促合。包括嘉義市北興國中要至東京與當地的學校交流，或是促成日本的城市與嘉義市締結為姐妹市，雙方國際交流，這方面代表處會協助接洽。

嘉義市長涂醒哲（左）今天率參訪團拜會駐日大使謝長廷（右），兩人相談甚歡。圖／嘉義...
嘉義市長涂醒哲（左）今天率參訪團拜會駐日大使謝長廷（右），兩人相談甚歡。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市長涂醒哲（左）今天率參訪團拜會駐日大使謝長廷（右），兩人相談甚歡。圖／嘉義...
嘉義市長涂醒哲（左）今天率參訪團拜會駐日大使謝長廷（右），兩人相談甚歡。圖／嘉義市政府提供
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涂醒哲謝長廷考察
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