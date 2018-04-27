綠委提勞動教育促進法草案 扎根勞動意識

2018-04-27 14:21 中央社 台北27日電



民進黨立委鍾孔炤等人今天共同提出勞動教育促進法草案，希望透過提升法律位階、向下扎根勞動意識等作為，提升勞權。

鍾孔炤、吳思瑤、劉建國、張廖萬堅、鍾佳濱等民進黨立委在立法院召開「翻轉過勞惡環境．勞動教育不能等」聯合記者會，公布勞動教育促進法草案內容重點。

草案擬具的鍾孔炤說明立法目標：勞動教育向下扎根、勞動教育納入課綱、鼓勵大專院校開設勞動通識課程、深化在職勞工教育、要求雇主參加教育講習課程。

談及如何有效督促雇主遵守各項勞動法規，鍾孔炤認為，無論法律規定如何嚴刑峻法，都不如從根本教育著手，讓勞動意識向下扎根來得有效。因此，草案中主張，雇主開設公司辦理營利登記時也應參加勞動講習課程，以利勞動法令遵循。

張廖萬堅指出，德國等先進國家從小學就已教授勞權知識。台灣的大專校院學生做為勞工預備軍，而且許多學校有企業實習、建教合作等課程，如果缺乏相關知識，恐淪為血汗勞工而不自知。另一方面，求學階段的學生，未來可能是勞工，也可能成為資方，勞權教育可使雙方有共同認知基礎，不致於因誤解而對立。

他說，這次草案中納入，賦予大專校院開設勞動教育相關選必修課程的法源依據。

吳思瑤表示，現行「勞工教育實施辦法」訂於民國47年，落伍老舊而且只是實施辦法，位階太低，沒有足夠的效能推展勞工教育，所以一定要修正提升，才能跟得上時代。希望藉由制定勞動教育促進法，打造更多善老闆和好勞工。