新任檢察總長江惠民 ：為人權把關盡心力

2018-04-27 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中高分檢檢察長江惠民被提名檢察總長，今天中午獲立法院同意通過，江惠民中午獲悉後，他強調這是榮譽，也是承擔，將與檢察系統共同為司法努力，發揮專業，為人權把關

盡心力，以期贏得全民信賴與尊敬。