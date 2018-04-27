蔡英文：我們拚經濟不一樣 要讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統就任將滿2年，今天啟動「5+2產業創新」系列行程。蔡總統強調，這一系列行程的目的只有一個，就是：「5+2」不是口號，是具體的產業發展與創新。

總統表示，所有政府都說要「拚經濟」，「但我們拚經濟的方式是不一樣的」，過去多是政府輔導領頭產業，5+2不一樣，是透過系統整合既有及新增的產業創新，帶動整體產業及經濟結構的轉型，讓台灣的經濟真正能夠「轉大人」。

蔡總統今天行程是「國防產業之旅」，上午前往台南參訪亞洲航空公司。她強調，「國機國造」的政策不會改變，也將使命必達，務必完成任務。

蔡總統強調，產業創新不僅要在國內市場站穩腳步，更要打「國際盃」，爭取更多更大的國際市場，「我們不僅要造自己的飛機，要修自己的飛機；不僅會修自己的飛機，別人的飛機也會修」。

蔡政府推動「5+2產業創新」，包括：綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟及新農業。

總統表示，經過2年的努力，已經做出初步的成績，因此她要邀請媒體，共同來記錄並呈現台灣經濟結構的轉型過程。

她推崇亞洲航空在董事長盧天麟帶領下，這兩年成績有目共睹，接下許多維修訂單，營業額翻倍成長，還成功上市上櫃。此外，也創造更多優質就業機會，「這兩年來，亞航增聘200多位新進人員」。

盧天麟表示，亞航未來除了繼續擴張，也會招募更多年輕人。總統也說，相信未來會有更多年輕人加入亞航的團隊，「看到周邊來自不同國家的飛機來維修，相信亞航未來也會向不同國家，尤其是新南向國家爭取機會」。

總統表示，亞航的努力，不僅證明提升維修航空器的能力，也會提升國防戰力，這些技術若能移轉到民用市場，更能創造無限商機。

對於亞航未來希望成為亞太地區單走道客機及直升機的維修中心，蔡總統特別給予加油，並表示將會支持，為國防產業創造更多的就業機會，成為台灣經濟整體結構轉型的重要指標。