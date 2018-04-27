親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改陳抗脫序
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
共軍戰機頻繞台
政治
軍事
綜合

從咒罵到原諒 國道殉職警葉家豪妻：政府請負起責任

整理包／文金會中場休息！兩韓峰會8大重點一次看

蔡英文：我們拚經濟不一樣 要讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 12:21聯合報 記者林河名╱即時報導

蔡英文總統就任將滿2年，今天啟動「5+2產業創新」系列行程。蔡總統強調，這一系列行程的目的只有一個，就是：「5+2」不是口號，是具體的產業發展與創新。

總統表示，所有政府都說要「拚經濟」，「但我們拚經濟的方式是不一樣的」，過去多是政府輔導領頭產業，5+2不一樣，是透過系統整合既有及新增的產業創新，帶動整體產業及經濟結構的轉型，讓台灣的經濟真正能夠「轉大人」。

蔡總統今天行程是「國防產業之旅」，上午前往台南參訪亞洲航空公司。她強調，「國機國造」的政策不會改變，也將使命必達，務必完成任務。

蔡總統強調，產業創新不僅要在國內市場站穩腳步，更要打「國際盃」，爭取更多更大的國際市場，「我們不僅要造自己的飛機，要修自己的飛機；不僅會修自己的飛機，別人的飛機也會修」。

蔡政府推動「5+2產業創新」，包括：綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟及新農業。

總統表示，經過2年的努力，已經做出初步的成績，因此她要邀請媒體，共同來記錄並呈現台灣經濟結構的轉型過程。

她推崇亞洲航空在董事長盧天麟帶領下，這兩年成績有目共睹，接下許多維修訂單，營業額翻倍成長，還成功上市上櫃。此外，也創造更多優質就業機會，「這兩年來，亞航增聘200多位新進人員」。

盧天麟表示，亞航未來除了繼續擴張，也會招募更多年輕人。總統也說，相信未來會有更多年輕人加入亞航的團隊，「看到周邊來自不同國家的飛機來維修，相信亞航未來也會向不同國家，尤其是新南向國家爭取機會」。

總統表示，亞航的努力，不僅證明提升維修航空器的能力，也會提升國防戰力，這些技術若能移轉到民用市場，更能創造無限商機。

對於亞航未來希望成為亞太地區單走道客機及直升機的維修中心，蔡總統特別給予加油，並表示將會支持，為國防產業創造更多的就業機會，成為台灣經濟整體結構轉型的重要指標。

蔡總統下午還將參訪晟田科技工業公司及漢翔航空工業公司。

蔡英文總統今天上午「國防產業之旅」，前往台南參訪亞洲航空公司。記者林河名／攝影
蔡英文總統今天上午「國防產業之旅」，前往台南參訪亞洲航空公司。記者林河名／攝影
分享
蔡英文總統今天上午「國防產業之旅」，前往台南參訪亞洲航空公司。記者林河名／攝影
蔡英文總統今天上午「國防產業之旅」，前往台南參訪亞洲航空公司。記者林河名／攝影
分享

亞航直升機矽谷
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

吳茂昆涉兼職要下台？ 教育部：美國公司非吳成立

2018-04-27 12:10

立院新任檢察總長人事權投票 江惠民獲過半同意通過

2018-04-27 12:13

馬英九緘默北檢卻驚了 羅智強：民進黨踐踏民主法治

2018-04-27 09:05

陸委會：續推參與WHA 讓國際理解陸方打壓

2018-04-26 19:51

新任檢察總長江惠民 ：為人權把關盡心力

2018-04-27 12:47

蔡總統國防兩岸表現 民調近5成滿意

2018-04-27 12:01

民調：48%民眾認為 大陸台海實彈演習是文攻武嚇

2018-04-27 11:08

公務員眼中的民代：「來亂的」居多

2018-04-27 10:24

就任將滿2年 蔡英文今天國防產業之旅

2018-04-27 10:19

陳菊赴綠黨團大會 林濁水：蔡菊體制非同凡響

2018-04-27 10:08

陳菊列席綠黨團會議 向綠委一一握手致意

2018-04-27 09:37

當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位

2018-04-27 09:00

陳菊今赴立院 列席民進黨團會議

2018-04-27 06:06

5月兩岸論壇 吳敦義今申請登陸

2018-04-27 00:38

促轉會委員被提名人：徹查林宅血案 究責鄭南榕案

2018-04-27 00:34

台尚未獲WHA邀請函 美國務院：支持台有意義參與

2018-04-26 23:52

影／兩韓峰會牽動東亞局勢 駐韓代表盼台韓擴大交流

2018-04-26 18:18

內政部:新身分證票選網遭駭暫關閉 強化防護後再開放

2018-04-26 17:59

國共論壇520前後登場 吳敦義明遞件聚焦3重點

2018-04-26 14:27

國台辦「台沒參與WHA不會成防疫漏洞」 外交部怒了

2018-04-26 14:21

促轉會委員被提名人均同意 「林宅血案應徹查」

2018-04-26 14:18

促轉會被提名人均同意 林宅血案應徹查

2018-04-26 12:19

外交部WHA推案影片 「阿巒的作文課」國際迴響大

2018-04-26 11:59

挺軍改 綠委：馬英九當年也說今天不改明天後悔

2018-04-26 11:15

黃智賢：兩韓明會談 台灣人不知兄弟同心其利斷金

2018-04-26 11:12

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

陸說台沒參與WHA不會成防疫漏洞 外交部表達憤怒

2018-04-26 08:12

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

快儲水！台中11區12.3萬戶 5月5日起停水41小時

2018-04-26 21:33

加油跳停後再加1公升 為省錢他損失八千元

2018-04-26 15:38

婚禮進場時傳出「A片喘息聲」 元凶找到了

2018-04-26 16:59

研究生用餐後不適3天死亡 豆奶攤驗出細菌被勒令停業

2018-04-27 10:44

女泣訴遭下藥性侵 被肉搜男出面案情大反轉！

2018-04-26 13:28

不斷更新／南北韓峰會上午議程結束 文在寅金正恩各自用餐

2018-04-27 12:00

國巨27日停牌 市場臆測應會公布併購案

2018-04-26 18:40

打臉傳言！台大出具關鍵函文行政程序法卡不了管

2018-04-26 16:54

慘！咬牙打拼兼2份工 他還完18年房貸卻過世

2018-04-26 16:25

獨／笑死人！跨部會小組一群門外漢審管中閔獨董爭議

2018-04-27 05:35

網購洗髮精卻收到20本美國護照 警察教她「直接丟掉」

2018-04-26 15:21

襪子都被吃掉了！她拆開洗衣機後發現驚人真相

2018-04-26 22:01

誰料得到？ iPhone竟然救了諾基亞

2018-04-26 23:29

NBA／裁判報告認兩漏判 詹皇追魂鍋是妨礙中籃

2018-04-27 09:15

NBA／絕殺前暫停部署 詹皇豪言「把球給我」

2018-04-26 16:52

NBA／雷霆演25分逆轉秀 隊友：衛少變回衛少

2018-04-26 16:08

傳拔管拔定了 李艷秋：上任與否 後遺症已經發酵

2018-04-26 16:52

殉職國道警女兒願原諒肇事司機 「過勞不是他願意」

2018-04-26 19:53

吳茂昆昨已掌握關鍵資料 今極大可能宣布不聘管中閔

2018-04-27 10:36

金正恩文在寅在分界線跑來跑去 全因金正恩說這句話

2018-04-27 11:31

從阿公阿嬤不帶孫 看德國人對孩子的尊重

2018-04-26 16:55

現場還原／李紀珠臨時動議請辭 新光大老慰留

2018-04-27 06:04

管中閔現身台大感謝師生力挺 到場簽「爺們T」

2018-04-27 11:11

大逆轉！頂新混油案魏應充一審無罪 二審重判15年

2018-04-27 11:12

遭控賣無照洗腎機 新光二少奶奶遭搜索約談

2018-04-26 21:10

NBA／下半場豪取20分 字母哥率公鹿挺進搶七

2018-04-27 10:59

教部將因獨董爭議拔管？台大：遴選無疑義

2018-04-26 15:09

親民黨副主席張昭雄胞妹 猝死家中7天發屍臭

2018-04-26 23:38

4歲女童只有手機陪伴 她在等誰的電話?

2018-04-26 22:12

獨／跨部會小組名單不能說的祕密 為掩飾政治卡管內幕

2018-04-27 07:44

整理包／文金會中場休息！兩韓峰會8大重點一次看

2018-04-27 13:12

影／陽光女孩染上毒品 全變了樣

2018-04-26 18:52

NBA／「鬍鬚兄弟」喜相逢 康特現身挺雷霆

2018-04-26 15:00

大豬6千元、乳豬1千元 蘭嶼找獵野豬高手

2018-04-26 15:07

懷孕八月被要求讓坐 還被問「妳是老人嗎」？

2018-04-26 16:09

星宇航空籌設許可 交通部核准了

2018-04-26 17:35

顧立雄：「純網路銀行」要生存 只有一條路

2018-04-26 19:56

金正恩會文在寅寒暄：我帶了好吃的冷麵

2018-04-27 09:34

中鋼紀念品很文創…她們選的

2018-04-27 01:50

國巨停牌 傳啟動新併購

2018-04-27 00:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top