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立院新任檢察總長人事權投票 江惠民獲過半同意通過

2018-04-27 12:13聯合報 記者周志豪╱即時報導

江惠民。本報資料照片
江惠民。本報資料照片
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立法院院會今天上午針對檢察總長被提名人江惠民的人事同意權案投票，投票結果近中午出爐，扣除停權中立委，全院現有112位立委中，總計87位立委參與投票，其中同意票84票、不同意票1票、無效票2票，通過江惠民為新任檢察總長。

法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。現任最高法院檢察署檢察總長顏大和任期於5月7日屆滿，今立院通過的新任檢察總長江惠民，則為現任高等法院台中分院檢察署檢察長。

江惠民投票立法院
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