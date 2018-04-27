吳茂昆涉兼職要下台？ 教育部：美國公司非吳成立

2018-04-27 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



教育部指該公司的負責人為歐陽彥堂。 記者林良齊／翻攝 分享 facebook

國民黨立委今天召開記者會直指教育部長吳茂昆擔任東華大學校長任內，2015年8月在美國成立公司，蔣萬安表示，據美國加州法律，吳是成員，依據加州法令就是股東，已違反公務人員服務法中公務員不得經營事業規定。

教育部回應，美國公司並非吳茂昆成立。吳茂昆沒有任何職稱與職務。沒有兼職問題。而為了方便稅務和相關申請作業，那間美國公司才在2017年以歐陽彥堂為負責人。