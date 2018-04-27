蔡總統國防兩岸表現 民調近5成滿意

2018-04-27 12:01 中央社 台北27日電



蔡英文總統。記者邱德祥／攝影 分享 facebook

兩岸政策協會今天公布最新民調，總統蔡英文在國防、兩岸事務表現的滿意度分別為47.1%、49.5%，皆高於不滿意度。蔡總統整體支持度為50.1%，不支持為45.5%。

兩岸政策協會上午召開記者會，公布「小英國防兩岸外交表現滿意度」民意調查結果，包括民眾對於蔡總統在國防、外交事務和兩岸關係處理的看法，以及對中國福建軍演、總統登艦等問題的看法。

根據民調結果，47.1%民眾滿意蔡總統在國防事務的表現，不滿意者占45.4%；外交事務方面，滿意占49.5%，不滿意者占46.0%；兩岸關係處理，49.5%民眾支持，44.7%民眾不支持。

至於蔡總統的整體支持度，民調顯示，50.1%民眾支持，45.5%不支持；滿意度46.0%，不滿意49.2%；對於行政院長賴清德表現，49%民眾滿意，45.2%不滿意。

對中國福建軍事演習的看法，48%民眾認為此次演習是針對台灣的文攻武嚇，36.7%民眾認為是例行性的軍事演習。因應福建軍演，蔡總統下達「備戰抽測」命令，登艦出海進行海空聯合操演，有54.1%民眾認為作法適當，36.1%民眾認為不適當。

民調進一步分析政黨比例，藍綠的分歧很高，譬如在國防事務滿意度上，民進黨的滿意度和國民黨的不滿意度都高達89%。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，這份民調凸顯藍綠認知的分歧，令他不解的是，在某些天經地義的議題仍然分歧，譬如總統登艦，哪個國家的總統不登艦？他認為，共軍演習不管是針對性或例行性，國軍應增加演訓，展現自我防衛決心。

董立文分析，藍綠分歧跟中共的宣傳有直接關係，但中共從未放棄武力、統一台灣，遼寧號從2013年開始穿越台海、共機繞台從2015年開始，中共軍事行動不分藍綠，若說針對台獨，中共對民進黨、國民黨都分別扣上不同的台獨帽子，重點在於中共掌握對台獨的詮釋權，不應以中共的說法自我分化。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑說，國防事務沒有藍綠之別，威脅一直存在，不管藍綠怎麼變，都要面對、了解解放軍，對中共軍演應「料敵從實」，分析哪些是虛、哪些是實。

此民調為兩岸政策協會委託決策民調中心執行，在23日、24日成功訪問1070位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。