民調：48%民眾認為 大陸台海實彈演習是文攻武嚇

2018-04-27 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



兩岸政策協會今天發布「小英國防兩岸外交表現滿意度」民調。記者周佑政／攝影 分享 facebook 兩岸政策協會今公布蔡英文總統國防兩岸外交表現滿意度民調，48%民眾認為，大陸日前在福建沿海的實彈演習，是針對台灣的文攻武嚇，僅有36.7%認為是例行性軍事演習。對於蔡總統對兩岸關係的立場與處理方式，49.5%民眾支持，不支持者則占44.7%，正反意見分歧。

民調顯示，72.%民眾同意蔡英文總統主張「兩岸問題應綜合評估周邊國家及國際情勢」，不同意者占21.7%。47.1%民眾滿意蔡總統在國防事務上的表現，不滿意者占45.4%。外交事務表現方面，49.5%滿意蔡總統表現，不滿意者有46.%。

大陸18日在台海水域軍演，期間正值蔡總統出訪友邦史瓦濟蘭；國台辦主任劉結一表示福建軍演是為捍衛祖國主權和領土完整。民調顯示，8成民眾認為這種發言對兩岸關係沒有幫助，僅有10.7%認為有幫助。

陸方軍演前夕，蔡總統下達「備戰抽測」命令，親自登艦出海視察聯合操演，民調顯示54.1%認為這樣的作法適當，36.1%持相反意見。

這份民調，政黨傾向不同的民眾，對各項議題看法的差異性很大。例如問及蔡總統「備戰抽測」是否適當，近8成民進黨支持者認為適當，國民黨支持者只有3成2認為適當。

東吳大學政治系助理教授左宜恩說，大陸對台文攻武嚇，總統若持對抗立場，如李登輝、陳水扁或蔡英文總統，反而會形成對內鞏固情況，民眾傾向支持執政者採取更對抗的政策。

台灣智庫諮詢委員董立文說，這次陸方軍演規模與不及1996年台海危機；兩岸若能有制度化的協商管道，自然對兩岸關係有幫助，目前陸方單方面中斷協商管道，強化軍事行動，本質上是一種施壓行為，若台灣妥協，代表這種施壓有效，對未來兩岸關係發展不利。

中正大學戰略所助理教授林穎佑說，國防軍事無藍綠之別，大陸的軍演到底是例行或針對，台灣應「料敵從實」，分辨哪些解放軍的宣傳戰虛招，哪些是實際在演練戰法。