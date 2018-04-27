就任將滿2年 蔡英文今天國防產業之旅

2018-04-27 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



蔡英文總統就任將滿2年，今天啟動「5+2產業創新」系列行程，首站前往台南參訪亞洲航空公司。圖／取自蔡英文臉書 分享 facebook 蔡英文總統就任將滿2年，今天啟動「5+2產業創新」系列行程。蔡總統強調，「5+2」不是口號，「5+2」是國家產業的創新與再發展，經過2年的努力，國家正在正確的軌道上加速往目標前進，各項成果也陸續呈現。

蔡總統今天行程是「國防產業之旅」，上午前往台南參訪亞洲航空公司；下午參訪晟田科技工業公司及漢翔航空工業公司。總統府表示，希望透過行程，讓民眾瞭解當前國家在產業創新的初步成果與發展狀況。

蔡政府推動「5+2產業創新」，包括：綠能科技、亞洲矽谷、國防產業、智慧機械、生技醫藥、循環經濟及新農業。

蔡總統上午在臉書表示，「今天開始，我將展開5+2產業創新系列行程。一起來看看轉型前進的台灣。」

總統府發言人黃重諺表示，新政府上任即將滿2周年，國家總體經濟轉型也從前階段的法制環境更新、藍圖規劃，進入到執行面的全面推動，為了讓國人對國家經濟轉型的整體圖像與階段成果有更多瞭解，府方因此規劃這樣的系列行程。

黃重諺說，系列行程主要在瞭解這些創新產業在技術、發展形態、就業，如何能創造出更多發展機會，例如，蔡總統今天參訪的亞航等公司，就是在國防工業自主的產業發展脈絡下，有效整合智慧機械、航太工業等相關產業，在高科技、人才養成與創造更多優質工作機會上，都有相當程度的進展。

黃重諺指出，蔡總統選擇南部做為布局發展5加2產業的首站，也是揭示國家在南部地區進行重要產業部署，平衡國家發展的企圖與努力。