陳菊赴綠黨團大會 林濁水：蔡菊體制非同凡響

2018-04-27 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



前民進黨立委林濁水。圖／聯合報系資料照 分享 facebook 為使執政團隊步調一致，總統府秘書長陳菊今天列席立法院民進黨團會議，前民進黨立委在臉書表示，陳菊赴立院 列席民進黨團會議，這是創舉，黨團也認為有助黨內團結，在民進黨立委擁護下這將成常態性坐鎮？更諷「蔡-菊體制果然非同凡響」。

林濁水說，更早，總統府副秘書長早就坐鎮行政院會。如此督軍態勢，全世界的總統制丶內閣制、雙首長制都看不到，是在既有的3種制度外的第4個新體制：蔡菊體制就這樣誕生了。問題這樣坐鎮，總統的民望就會上升？還是進一步往下降？