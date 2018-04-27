5次抗爭從未衝突 王薇君：警察記者還請喝咖啡

「兒權會」六年來發動過五次街頭抗議。圖/取自王薇君臉書 分享 facebook

前天反年改團體在立法院與警察記者爆發衝突，外界除了對抗議者脫序批判外，也對警察執法記者採訪有所質疑，中華民國兒童權益促進協會擔任理事長王薇君在臉書貼文表示，「兒權會」六年來發動過五次街頭抗議，從未和警察、媒體發生過衝突，警察與記者甚至還自掏腰包買咖啡請他們喝。

貼文全文如下：

#記者惡劣 ?

#以下是真實事件

「兒權會」六年來發動過五次街頭抗議

我們上街頭從未和警察、媒體發生過衝突

記得有二次上街頭時，天氣很熱很熱

現場維安警察捨不得我們為兒童在街頭抗議辛苦爆汗，自掏腰包請超商送來20多杯冰咖啡給我們夥伴們消暑

（有二次天氣超冷，就送來熱咖啡）

現場採訪記者也有送過咖啡給我們

好感動~

時至今日，和許多當時在街頭「認識」的警察和媒體人成為了朋友……

網友則回應「這次「八百壯士」最犯眾怒的，就是衝進台大兒童醫院，公共廁所裏丟磚頭，就算抗爭訴求有正當性，這樣一搞全沒了」、「大部份的警察都是善良的，我們為了土地正義上街頭，因為都是一些純樸的農民跟本不會抗議，而警察反而是教我們要如何掛上白布條如何訴求我們的意見，我們從不跟警察造成衝突」。