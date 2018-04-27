侯漢廷：執政無能讓警察出面 與古之暴君相差幾何？

2018-04-27 07:41 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



因應反年改抗議，立法院周邊架設拒馬和柵欄圍籬。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷在臉書表示，立法院外重重拒馬鐵網，到底算什麼民意機關？層層圍欄鐵山，警力戒備，是裡面都是妖魔鬼怪、毒蛇猛獸，害怕牠們出來傷人？警察不是民進黨的私人保鑣與護城河的施工大隊，民進黨不該失信於民，還利用自身之過失蓄意造就警、軍、人民之間的衝突對立，磨糊焦點。

他說，當晚眼見警察在立院內外寒風守夜架「圍牆」，只覺心痛！看到立院一層又一層疊加的鐵網蛇籠，施工聲、捆綁聲、堆疊聲、盾牌摩擦聲，更覺「荒謬」。

侯漢廷表示，民進黨應該自己造孽自己承擔，撤除所有拒馬鐵網與警力，直接跟人民對話，反而能得到人民敬佩！放過衝突現場的警察、也饒了為國奉獻的軍公教警消！執政無能讓警察出面，與古之暴君相差幾何？

他說，建議國民黨應該要立即宣示，國民黨重新執政後，所有蔡英文時代年改一切取消！錢由國民黨來賺，賺不到由政黨補助款支出，國民黨負擔全責。徙木立信，為免口說無憑，簽立軍令狀，安定民心，將民進黨一手造成的軍民對立，恢復至早先的軍民互信、社會安寧。這也是國民黨應該對人民背負的責任，人民希望看到執政者能有這樣的能力與承擔的勇氣。